Knapp ein Jahr ist es her, dass Knossi und weitere Creatorinnen und Creater aufgeteilt auf zwei Segelyachten versuchten, den Atlantik zu überqueren, nun wird an der zweiten Staffel von "Mission Unknown" gedreht, wie Prime Video bekannt gab. Welcher Herausforderung sich Knossi und Co. sich diesmal stellen, hat man allerdings nicht verraten - die Rede ist lediglich von "neuen Herausforderungen und neuen Ländern". Der Titel der zweiten Staffel lautet "Mission Unknown - The Unexpected".

Die Namen der neun weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ebensowenig bekannt wie ein konkreter Veröffentlichungstermin. Klar ist aber, dass es beim bisherigen Modell bleibt: Für zwei Wochen werden auch die neuen Folgen zunächst exklusiv bei Prime Video zu sehen sein, ehe sie auf Knossis YouTube-Kanal frei zugänglich veröffentlicht werden. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consulting.

Prime Video bleibt unterdessen auch die Heimat eines anderen Survival-Reality-Formats: "7 vs. Wild" geht in die sechste Staffel, die voraussichtlich im Herbst erscheinen soll. Auch hier hält man sich aber bezüglich weiterer Details bedeckt. Wo sich die sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal dem Überlebens-Abenteuer stellen, ist noch nicht bekannt, wer dabei sein wird ebenfalls. "7 vs. Wild" ist eine Marke der Calivision Network GmbH, die auch für die Produktion verantwortlich ist. Nils Trümpener ist Executive Producer.