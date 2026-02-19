Seit dem Erfolg von "Die Höhle der Löwen" ist klar: TV-Formate, in denen es um Geschäftsmodelle und Start-ups geht, können funktionieren. Seither hat es zwar keine andere Sendung geschafft, auch nur annähernd die Popularität des Vox-Formats zu erreichen - bei Redseven Entertainment hat man sich nun aber die Rechte an einer Produktion gesichert, die in eine ähnliche Richtung geht. Es geht zwar nicht um Start-ups und Investments, aber um Marketingkampagnen für Unternehmen.

"On Brand by Jimmy Fallon" heißt das Format, das NBC im vergangenen Jahr gestartet hat. Fallon selbst führte nicht nur durch die Sendung, er verantwortete sie auch als Executive Producer. Im vergangenen Jahr warb er in Cannes für seine Idee - und ist damit offenbar auf offene Ohren in Unterföhring gestoßen. Jobst Benthues, Geschäftsführer von Redseven Entertainment, hat auf LinkedIn bekannt gegeben, dass man sich die Lizenzrechte an der Sendung gesichert habe.

Ein Unternehmenssprecher hat das gegenüber DWDL.de auf Anfrage bestätigt, wollte aber noch keine weitergehenden Details zum Projekt nennen. Unklar bleibt damit vorerst nicht nur der Cast, wer also hierzulande die Rolle von Jimmy Fallon einnehmen wird. Es steht auch noch nicht fest, wo der deutsche Ableger von "On Brand" zu sehen sein wird. Redseven produziert bekanntlich viel für die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe, aber nicht nur.

Im Original führt Fallon die fiktive Marketingagentur On Brand, Bozoma Saint John ist als Chief Marketing Officer mit dabei. Letztere arbeitete in den zurückliegenden Jahren in verschiedenen Marketing-Führungspositionen, beispielsweise bei Netflix (Chief Marketing Officer), Uber (Chief Brand Officer) und Pepsi (Head of the Music and Entertainment Marketing). Seit 2024 ist sie in der Realityshow "The Real Housewives of Beverly Hills" zu sehen.

In "On Brand by Jimmy Fallon" werden zehn Kreative damit beauftragt, Kampagnen für real existierende Unternehmen zu kreieren. Mitgemacht haben Unternehmen und Marken wie Samsung, Captain Morgan oder Dunkin’. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging es darum, Jingles zu schreiben, Werbespots zu produzieren oder auf eine andere Art und Weise Kampagnen zu entwickeln, die einen Mehrwert für die Unternehmen schaffen. Am Ende gab es eine Gewinnerin, die 100.000 Dollar erhalten hat.

"In einem hochkarätigen Wettbewerb treffen künftig Deutschlands kreativste Köpfe auf die größten Brands und kämpfen um die eine Idee, die weltweit die Marke repräsentieren soll", schreibt Jobst Benthues auf LinkedIn zur Idee hinter dem Format. "Der USP: Wir verknüpfen Castingshow-DNA mit echten Werbekunden, machen Marken emotional und zugänglich."