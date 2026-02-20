Das ZDF hat angekündigt, seine New-York-Korrespondentin Nicola Albrecht mit sofortiger Wirkung abzuberufen. Hintergrund ist die Verwendung zweier Videoszenen in einem Bericht für das "heute-journal", die in den vergangenen Tagen massive Kritik nach sich gezogen hatten. Albrecht hatte für das "heute-journal" von den Festnahmen der amerikanischen ICE-Behörde berichtet und dabei nicht nur eine aus einem völlig anderen Kontext stammende Szene, sondern auch eine KI-generierte Szene verwendet.

© ZDF/Marcus Hoehn Bettina Schausten

Das KI-generierte Material hätte ohne journalistische Begründung und ohne Einordnung gemäß der internen Regeln des ZDF zur Verwendung von KI-generiertem Material nicht verwendet werden dürfen. Eine nach journalistischen Standards erforderliche Überprüfung der anderen Videoszene und ihres Ursprungs ist nach Angaben des Senders nicht erfolgt. Auch der Schlussredaktion des "heute-journals" fiel die KI-generierte Bildsequenz nicht auf, sodass sie es schließlich am Sonntag in die Sendung schaffte.

Das ZDF war allerdings nicht nur wegen der Verwendung des KI-Materials in die Kritik geraten, sondern auch mit seinem fragwürdigen Umgang mit dem Fehler. Zunächst hatte es geheißen, dass die KI-Kennzeichnung durch einen technischen Fehler verloren gegangen - eine Aussage, die der Sender später korrigieren musste. ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek entschuldigte sich daraufhin im "heute-journal" und erklärte, der Beitrag hätte in dieser Form "nicht gesendet werden dürfen" (DWDL.de berichtete).