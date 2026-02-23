Wer sich aus Gewohnheit für die Osterfeiertage schon einmal die neue Staffel von "LOL - Last One Laughing" auf die Watchlist gesetzt hat, der muss sich doch nach Alternativen umschauen: Anders als in den letzten Jahren wird die siebte Staffel diesmal nämlich nicht zu diesem Termin veröffentlicht. Stattdessen hat Prime Video den Start nun für den 14. Mai angekündigt - also für Christi Himmelfahrt bzw. den Vatertag. Wie üblich dürften die sechs Folgen dann über drei Wochen verteilt veröffentlicht werden.

"LOL - Last One Laughing" ist der größte Erfolg von Prime Video im non-fiktionalen Bereich und geht hierzulande schon in seine siebte Staffel. Wer diesmal dabei sein wird, hat Amazon noch nicht verraten. Das Konzept bleibt unverändert: Erneut werden sich zehn Promis versammeln und sich der Herausforderung stellen, die Mitspielerinnen und Mitspieler zum Lachen zu bringen, ohne selbst eine Miene zu verziehen.

Dabei werden sie von 40 Kameras aus dem Control Room heraus von Michael Bully Herbig überwacht - wer zwei Mal beim Lachen bzw. Miene verziehen erwischt wird, fliegt raus, wer bis zum Ende durchhält, gewinnt 50.000 Euro, die dann für einen guten Zweck gespendet werden. Die Show basiert auf dem japanischen Original "Documental" von Hitoshi Matsumoto. Das deutsche "LOL" wird von Constantin Entertainment produziert.

Neben "LOL - Last One Laughing" wurde für dieses Jahr auch der neue Ableger "LOL Next" angekündigt, der Nachwuchs-Comedians eine Bühne bieten soll, die auf Instagram, TikTok oder YouTube aber auch schon große Reichweiten erzielen. Einen Starttermin für den Ableger, bei dem dann Hazel Brugger als Host über die Gesichtszüge der Anderen wacht, gibt es allerdings noch nicht.