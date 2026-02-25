Die Reality-Welt entwickelt sich immer mehr zu einem in sich geschlossenen Kosmos. Junge und aufstrebende Reality-Sternchen haben bislang in der Regel in kleinen Formaten angefangen und wurden dann durch die Instanzen weitergereicht - inzwischen schaffen es einige von ihnen auch in schöner Regelmäßigkeit ins Dschungelcamp. Nun hat Joyn ein neues Format angekündigt, das gar nicht mehr so tut, als seien alle Reality-Sternchen von Beginn an bekannt.

In "Die Realitystar Academy" will man den Reality-Nachwuchs finden und bekannt machen, das neue Format ist ab dem 16. April auf der Plattform zu sehen. Wöchentlich werden zwei Folgen veröffentlicht. Präsentiert wird das von Madame Zheng produzierte Format von Désirée Nick, die im deutschen Fernsehen schon durch alle Reality-Instanzen gegangen ist. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt eine Teilnahme an der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany", das ebenfalls von Madame Zheng kommt.

18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt’s bei "Realitystar Academy". Und so beschreibt Joyn das Format: Wer nicht performt wird von Direktorin Désirée Nick der Akademie verwiesen. Auf dem Stundenplan stehen die Fächer Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde - unterrichtet von bekannten Reality-Gesichtern. In den Prüfungen zählt kein leeres Drama, sondern echte Reality-Fähigkeiten. Hier entscheidet sich, wer Reality nur spielt und wer sie kann.

Désirée Nick sagt über das neue Format: "Eine akademische Ausbildung zum Realitystar ist lange überfällig. Wer in diesem Metier bestehen will, braucht ein solides Fundament, Attitude und Talent. Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können."