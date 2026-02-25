Ein Jahr ist es inzwischen her, dass Vox seine mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Doku-Reihe "Herbstresidenz" ausgestrahlt hat. Nun schickt der Privatsender Tim Mälzer und André Dietz erneut ins Pflegeheim - für ein Update, das zeigen soll, was aus dem Generationenprojekt geworden ist, bei dem Menschen mit Behinderung die Seniorinnen und Senioren in einem Pflegeheim unterstützten.

Konkret zeigt Vox am Mittwoch, den 25. März eine neue Folge mit dem Titel "Herbstresidenz - Ein Jahr danach". Beim Streamingdienst RTL+ steht die von Vitamedia produzierte Sendung bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit. Das Publikum soll darin erfahren, ob das Leben der Senioren durch das Projekt tatsächlich nachhaltig verändert werden konnten und was aus den Azubis der "Herbstresidenz" wurde. Darüber hinaus geht es um die Frage, ob die Ideen aus dem Projekt auch außerhalb der "Herbstresidenz" Menschen inspirieren konnte.

© RTL

Doku-Nachschub hat Vox außerdem für den April in Aussicht gestellt: Ab dem 1. April zeigt der Sender jeweils mittwochs um 20:15 Uhr die neue Staffel von "Doc Caro - Jedes Leben zählt".