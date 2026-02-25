Die Deutsche Telekom hat eine Partnerschaft mit Rock am Ring geschlossen. Im Zuge dessen wird das Musik-Festival, auf dem vom 5. bis 7. Juni unter anderem Linkin Park, Iron Maiden und Limp Bizkit auftreten, im kostenlosen Livestream auf MagentaTV zu sehen sein. Die Partnerschaft ist bis 2028 angelegt und soll erklärtermaßen an die Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 anknüpfen. Im Vorjahr war der Livestream hingegen bei "Bild" zu sehen, nachdem RTL+ eine Zeit lang die Übertragungen von Rock am Ring übernommen hatte.

Arnim Butzen © Deutsche Telekom Arnim Butzen
"Wir bringen das einzigartige Festivalgefühl von Rock am Ring direkt zu den Menschen – live, intensiv und voller Emotionen", sagte Telekom TV-Chef Arnim Butzen. "Gemeinsam mit unserem Partner schaffen wir nicht nur unvergessliche Momente vor Ort, sondern verbinden Fans digital miteinander." Und Marc Seemann, Chief Talent & Partnership Officer beim Veranstalter PRK DreamHaus erklärte: "Mit der Telekom gewinnen wir einen Partner, der unsere Ambition teilt, das Erlebnis vor Ort mit digitaler Reichweite intelligent zu verbinden. So schaffen wir eine Plattform, die sowohl live am Nürburgring als auch im Stream höchste Qualität bietet."

Zusätzlich zum kostenlosen Livestream will die Telekom darüber hinaus eigenen Angaben zufolge exklusive Inhalte rund um das Festival über ihre digitalen Kanäle anbieten. Versprochen werden etwa "attraktive Live-Formate", Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie ein Blick hinter die Kulissen.

Die Partnerschaft umfasst aber auch die Einrichtung zusätzlicher temporärer Mobilfunkstandorte rund um das Festivalgelände, auf dem im Juni über 90.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.