Die Deutsche Telekom hat eine Partnerschaft mit Rock am Ring geschlossen. Im Zuge dessen wird das Musik-Festival, auf dem vom 5. bis 7. Juni unter anderem Linkin Park, Iron Maiden und Limp Bizkit auftreten, im kostenlosen Livestream auf MagentaTV zu sehen sein. Die Partnerschaft ist bis 2028 angelegt und soll erklärtermaßen an die Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 anknüpfen. Im Vorjahr war der Livestream hingegen bei "Bild" zu sehen, nachdem RTL+ eine Zeit lang die Übertragungen von Rock am Ring übernommen hatte.

© Deutsche Telekom Arnim Butzen

Zusätzlich zum kostenlosen Livestream will die Telekom darüber hinaus eigenen Angaben zufolge exklusive Inhalte rund um das Festival über ihre digitalen Kanäle anbieten. Versprochen werden etwa "attraktive Live-Formate", Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie ein Blick hinter die Kulissen.

Die Partnerschaft umfasst aber auch die Einrichtung zusätzlicher temporärer Mobilfunkstandorte rund um das Festivalgelände, auf dem im Juni über 90.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.