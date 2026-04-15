Seit einigen Monaten hat sich die Produktion von Christian und Reinhardt Beetz mit sechs Labels neu aufgestellt (DWDL.de berichtete). Nun steht das erste Projekt von beetz:Music in den Startlöchern. Dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm rund um das berühmte Wacken Open Air, das in diesem Jahr bereits zum 35. Mal stattfinden soll.

Hinter dem Projekt steht MagentaTV, auch wenn der Film zunächst zeitlich begrenzt in ausgewählten deutschen Kinos anlaufen wird. Auf der Telekom-Plattform steht der Film mit dem Titel "Wacken - Hearts Full Of Metal" schließlich ab dem 4. Juni exklusiv zum Abruf bereit. Seine Premiere feiert der Film bereits am 9. Mai beim Internationalen Dokumentarfilmfestival DOK.fest in München.

Unter der Regie von Regisseurin Cordula Kablitz-Post soll der Film die spektakuläre Geschichte des Heavy-Metal-Festivals nachzeichnen, das einst als kleine Dorfparty begann und mittlerweile jährlich rund 85.000 Fans nach Schleswig-Holstein lockt. Zu Wort kommen die Festivalgründer Holger Hübner und Thomas Jensen, aber auch Weggefährten aus ihrem familiären und beruflichen Umfeld zu Wort. Dazu zählen etwa Musiker Doro Pesch, Kreator-Frontmann Mille Petrozza sowie Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions und Gene Simmons von Kiss. Auch der langjährige Motörhead-Drummer Mikkey Dee ist in der Doku zu sehen.

MagentaTV hatte schon in den vergangenen Jahren das Festival übertragen. "Unsere Partnerschaft mit dem Wacken Open Air ist eine Erfolgsgeschichte, die noch längst nicht auserzählt ist", sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen. "Umso mehr freut uns, dass wir den Metal-Fans in diesem Jahr mit dem MagentaTV Original 'Wacken - Hearts Full Of Metal' erstmals auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen bieten können."