Seit dem Morgen herrscht eine neue Eskalationsstufe in Nahost, seit Israel und die USA einen Angriff auf Iran gestartet haben und die Führung in Teheran im Gegenzug mitteilte, einen Gegenangriff auf Israel begonnen zu haben. Die aktuelle Entwicklung führt dazu, dass sich die Nachrichtensender inzwischen im Breaking-News-Modus befinden: ntv, Welt und Tagesschau24 berichten in diesen Stunden gleichermaßen über die Entwicklung.

Derweil hat auch RTL für den Abend bereits eine Programmänderung in Aussicht gestellt. Wie eine Sendersprecherin am Vormittag gegenüber DWDL.de mitteilte, soll die Hauptausgabe von "RTL aktuell" um 18:45 Uhr verlängert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, die Sendung um zehn Minuten - und damit bis 19:15 Uhr - zu erweitern. Darüber hinaus sollen den Tag über immer wieder Newsflashes gesendet werden. Der RTL-Nachrichtensender ntv soll außerdem bis mindestens 20:15 Uhr durchweg über die Ereignisse berichten.

Das ZDF teilte auf DWDL.de-Nachfrage mit, ab 11:50 Uhr ein "heute live" ins lineare Programm zu nehmen, nachdem man bereits um 9 Uhr eine Live-Ausgabe im Streamingportal sendete. Für 19:25 Uhr ist außerdem bereits ein "ZDF spezial" geplant, das die eigentlich angekündigte Wiederholung der "Bergretter" ersetzen wird.

Weitere Programmänderungen sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald diese feststehen, wird DWDL.de diesen Artikel erweitern.