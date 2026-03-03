Aufgrund der anhaltenden Popularität des "Fernsehgartens" hat das ZDF der Show im vergangenen Jahr einen sehr speziellen Ableger spendiert: den "Streamergarten". Diese Sendung war an das erfolgreiche Original angelehnt, sollte sich aber an junge Zuschauerinnen und Zuschauer richten. Drei Ausgaben der Live-Show hat das ZDF im vergangenen Jahr produzieren lassen. Diese waren nicht im linearen Programm zu sehen, sondern bei Twitch.

Wie es mit dem Experiment weitergeht, ist aktuell aber unklar. "Die ersten Folgen des ‘Streamergarten’ sind ein spannendes und lehrreiches Formatexperiment für ein junges, Twitch-affines Publikum [gewesen]", heißt es von einer Sendersprecherin auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de. Das klingt erst einmal nicht so, als sei der "Streamergarten" ein großer Erfolg gewesen und die Fortsetzung damit ein Selbstläufer. "Ob das Format weitergeführt wird, ist aktuell noch in Prüfung", heißt es aus Mainz daher nun auch.

Gewissheit herrscht dagegen mittlerweile beim Original: Der "Fernsehgarten" geht in diesem Jahr gewohnt auf Sendung, alles andere wäre aber auch eine Überraschung gewesen. Inzwischen stehen auch die konkreten Rahmenbedingungen fest: So meldet sich Andrea Kiewel am 10. Mai mit der Sendung zurück, zum Auftakt wird dann gleich das 40-jährige Jubiläum der Show gefeiert.

Kiewel selbst feierte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, verpasste ausgerechnet diese Ausgabe allerdings aufgrund der damaligen Ereignisse in Nahost. Die Moderatorin saß aufgrund eines gesperrten Luftraums in Israel fest und schaffte es nicht rechtzeitig zur Show nach Deutschland. Eine Woche später war sie wieder im Einsatz. Das Saisonfinale der diesjährigen Staffel steigt am 27. September. Zwischen Auftakt und Finale sind insgesamt noch 18 weitere Ausgaben geplant.