Die RBB Media GmbH trennt sich von ihrem Grundstück am Kaiserdamm 80/81 in Berlin-Charlottenburg. Das Grundstück grenzt unmittelbar an das Hauptgelände des Rundfunk Berlin-Brandenburg und umfasst eine Fläche von 3.170 Quadratmetern. Genutzt wurde es zuletzt für ein Hotel, Büro- und Lagerflächen sowie eine Bowlingbahn.

Anja Mellage, Geschäftsführerin der RBB Media GmbH, sagt: "Die Immobilie entstand in den 1960er Jahren und wurde über Jahrzehnte durch die SFB Werbung, später RBB Media, wirtschaftlich genutzt. Der Betrieb eines Hotels gehört jedoch nicht zu den Kernaufgaben der heutigen RBB Media GmbH." Man kann freilich auch bezweifeln, dass selbiges jemals zu den Aufgaben der Werbetochter des RBB oder SFB gehörte, aber angesichts klammer Kassen und hoher anstehender Ausgaben hat sich die Erkenntnis jetzt durchgesetzt.

Der Verkaufsprozess war schon Mitte 2025 im Auftrag des Gesellschafters RBB gestartet. Hintergrund ist ein erheblicher Investitionsbedarf für Sanierung oder Weiterentwicklung der Immobilie. Nach Prüfung verschiedener Optionen entschied man sich schließlich für die Veräußerung. Der Verkauf erfolgt in einem zweistufigen, offenen Bieterverfahren über die Vergabeplattform dtvp, worüber indikative Erstangebote bis zum 7. April abgegeben werden können. Zur erwarteten Höhe des Kaufpreises äußert sich RBB Media nicht.

Mit dem Abschluss des Verkaufs beendet RBB Media dann vollständig sein Immobilienmanagement. Anja Mellage: "Der Verkauf entspricht sowohl den wirtschaftlichen Anforderungen der KEF als auch den Interessen unseres Gesellschafters. Die rbb media ist stark in der Vermarktung und nutzt diese Stärke nun noch intensiver für neue Produkte, Dienstleistungen und Kooperationen."