Am 1. April startet überraschend eine neue Pumuckl-Show - allerdings nicht etwa bei RTL, wo die Serien-Neuauflage seit einiger Zeit schöne Erfolge feiert, sondern bei Prime Video. Unter dem Titel "Schnick Schnack - Pumuckl treibt Schabernack" zeigt der Streamingdienst ein neues Format, in dem der Pumuckl echte Menschen mit versteckter Kamera reinlegt. Produziert wird die Sendung von Constantin Entertainment.

Im Unterschied zur RTL-Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" ist es zudem nicht Maxi Schafroth, der dem Kobold seine Stimme leiht, sondern Michael Kessler. Allerdings kommt auch bei Prime Video künstliche Intelligenz zum Einsatz, durch die Kesslers Stimme in die des verstorbenen Original-Sprechers Hans Clarin umgewandelt wird.

In "Schnick Schnack - Pumuckl treibt Schabernack" sind die Versteckte-Kamera-Momente nach Angaben von Prime Video in eine durchgehende Rahmenhandlung eingebettet, die sich über die gesamte Staffel spannt. Dabei sollen Cliffhanger immer wieder für Spannung sorgen - "etwa, wenn der unsichtbare Kobold plötzlich sichtbar zu werden droht", wie es heißt. Der Streamer will erklärtermaßen "nostalgischen Zauber mit moderner Inszenierung und familienfreundlichem Entertainment" verbinden und bezeichnet die Show zugleich als "liebevolle Hommage an München und an eine der bekanntesten Kultfiguren des deutschen Fernsehens".

Neue Serien-Folgen bei RTL+ und RTL

Dass Pumuckl nun bei Prime Video sein Unwesen treibt, ist gleichwohl eine echte Überraschung, schließlich hatte sich auch RTL erst vor wenigen Monaten an einer "Pumuckl-Show" versucht - wenn auch mit wenig Erfolg. Zwei Folgen waren rund um Weihnachten zu sehen, blieben mit Marktanteilen von 9,3 und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings hinter den Erwartungen des Privatsenders zurück.

Weitere Folgen der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" stehen indes bereits in den Startlöchern: Bei RTL+ stehen diese ab dem 26. März zum Abruf bereit, linear erfolgt die Ausstrahlung im Osterprogramm. Konkret wird RTL sechs neue Folgen der Serie am Ostersonntag, den 5. April ab 15:25 Uhr zeigen.