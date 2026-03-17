Bereits vor rund zwei Wochen hatte die Deutsche Akademie für Fernsehen die ersten Preisträgerinnen und Preisträger der DAfFNE-Auszeichnung 2025/26 bekannt gegeben. Nun kommen jeweils zwei Männer und zwei Freuen in den Schauspielkategorien hinzu. So ist Lavinia Wilson für ihre Rolle in der Netflix-Serie "Cassandra" ausgezeichnet worden. Als bester Schauspieler wurde Philip Günsch ("Wir für immer") geehrt.

In der Kategorie Schauspielerin/Nebenrolle ist Şafak Şengül für ihre Darstellung der Dr. Emina Ertan in der Apple TV-Serie "Krank Berlin" ausgezeichnet worden, an der auch das ZDF beteiligt war. Im ersten Schwung der Preisträgerinnen und Preisträger wurde "Krank Berlin" bereits zweimal ausgezeichnet, unter anderem für das beste Casting. Da ist die Auszeichnung für Şengül jetzt nur konsequent.

Als bester männlicher Schauspieler in einer Nebenrolle ist der erst 18-jährige Nico Marischka geehrt worden. Er erhielt den Preis für seine Rolle in der Serie "Turmschatten", die ursprünglich mal von Paramount+ in Auftrag gegeben wurde und dann überraschend zuerst bei Sky gezeigt wurde, das zuvor ebenfalls aus der eigenproduzierten Fiction ausgestiegen war.

Die DAfFNE-Auszeichnung 2025/26 wurde, anders als sonst, nicht in einer Verleihung vergeben. Dafür lud die Deutsche Akademie für Fernsehen am 20. Februar am Rande der Berlinale zum Tag der Akademie. Dort brachte man Nominierte, Mitglieder und Interessierte aus der Branche zu einem Austausch zusammen. An der Entscheidungsgrundlage des Preises hat sich nichts verändert: Über die Preise entschieden haben die rund 700 Mitglieder der Akademie.

Alle Siegerinnen und Sieger in den Schauspielkategorien im Überblick:

SCHAUSPIELER - HAUPTROLLE

Philip Günsch | Wir für immer | WDR für die ARD | Lieblingsfilm |

SCHAUSPIELER - NEBENROLLE

Nico Marischka | Turmschatten | SKY Deutschland | The Amazing Film Company, Paramount Television International Studios |

SCHAUSPIELERIN - HAUPTROLLE

Lavinia Wilson | Cassandra | Netflix | Rat Pack Film |

SCHAUSPIELERIN - NEBENROLLE

Şafak Şengül | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin, ZDF |