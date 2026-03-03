Die Deutsche Akademie für Fernsehen, hat die ersten Preisträgerinnen und Preisträger der DAfFNE-Auszeichnung 2025/26 bekannt gegeben. War zunächst noch eine große Verleihung Mitte Februar in Berlin geplant, fand am 20. Februar stattdessen nur der Tag der Akademie im Rahmen der Berlinale statt. Die ersten Gewinnerinnen und Gewinner sind nun schlicht per Pressemitteilung kommuniziert worden. Sonst hat sich nichts geändert: Über die Preise entschieden haben die rund 700 Mitglieder der Akademie.

Zum ersten Schwung der jetzt bekannt gegebenen Preisträger gehört auch zweimal die Apple TV-Serie "Krank Berlin", an der auch das ZDF beteiligt war. Die Produktion aus dem Hause Violet Pictures und Real Film Berlin erhielt einen Preis für das Casting, geehrt wurden hier konkret Liza Stutzky, Andrea Rodríguez und Greta Baumann. Eine DAfFNE-Auszeichnung erhielten zudem die Produzentinnen und Produzenten der Serie: Alexis von Wittgenstein, Henning Kamm, Gilda Weller und Doris Büning.

In der Kategorie Musik gibt es sogar gleich zwei Produktionen, die eine Auszeichnung erhalten: Kyan Bayani wurde für "Das zweite Attentat" geehrt, Matthias Weber und Vera Weber für "Die Stille am Ende der Nacht". Dass zwei Preise vergeben wurden, liegt daran, dass die Nominierten bei der Abstimmung die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten hatten. Die DAfFNE-Auszeichnung in der Kategorie Filmschnitt ging an Andi Pek für "Zeit Verbrechen" und Florian Emmerich ist für die Bildgestaltung in "Herrhausen - Der Herr des Geldes" geehrt worden.

Ähnlich wie "Krank Berlin" erhielt zudem "Die Spaltung der Welt" (Arte, SWR, ORF, CT) zwei Auszeichnungen. So wurden Jan Peter und Jasmin Wind für das beste Drehbuch ausgezeichnet, einen Preis räumte das Team um Alain Goniva, Carlo Thoss, Steffen Graubaum, Céline Bodson, Loïc Collignon, Anthony Juret und Kai Hoffmann zudem in der Kategorie Tongestaltung ab.

Und während Monika Denisch, Patricius Mayer und Catharina Rittmann in der Kategorie Redaktion/Producing/Dramaturgie für den ARD-Film "Ein Mann seiner Klasse" eine Auszeichnung erhielten, ehrten die Mitglieder der Akademie Marc Philip Ginolas und Carly Coco für die Regie in der ZDFneo-Comedy "Tschappel".

Alle bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick:

BILDGESTALTUNG

Florian Emmerich | Herrhausen – Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |



CASTING

Liza Stutzky & Andrea Rodríguez & Greta Baumann | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |



DREHBUCH

Jan Peter & Jasmin Wind | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |



FILMSCHNITT

Andi Pek | Zeit Verbrechen - Deine Brüder| RTL+ | X Filme Creative Pool |



MUSIK

Kyan Bayani | Das zweite Attentat | WDR, ARD Degeto Film für die ARD | EIKON Media, deal Productions |

Matthias Weber & Vera Weber | Die Stille am Ende der Nacht | ZDF | Network Movie Köln |



PRODUZENT:IN

Alexis von Wittgenstein & Henning Kamm & Gilda Weller & Doris Büning | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |



REDAKTION/PRODUCING/DRAMATURGIE

Monika Denisch & Patricius Mayer & Catharina Rittmann | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |



REGIE

Marc Philip Ginolas & Carly Coco | Tschappel | ZDFneo | Fiction Magnet, Apollonia Film, LAX Entertainment |



TONGESTALTUNG

Alain Goniva & Carlo Thoss & Steffen Graubaum & Céline Bodson & Loïc Collignon & Anthony Juret & Kai Hoffmann | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |