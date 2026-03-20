Am 4. Dezember 2025 startete "Stromberg - Wieder alles wie immer" in den Kinos, aufgrund von Filmförderrichtlinien war also klar, dass Prime Video den Film frühestens ab April in sein Programm aufnehmen kann. Und so kommt es nun auch: Ab dem 5. April gibt es ein Wiedersehen mit Bernd Stromberg und der alten Capitol-Truppe - sie feiert also quasi pünktlich zum Osterfest Wiederauferstehung im Streaming, der 5. April ist Karsamstag. Das erklärt wohl auch, warum "LOL" als weiteres Comedy-Event Prime Video diesmal nicht zu Ostern an den Start geht, sondern erst später.

Neben Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg sind auch viele aus der ursprünglichen Besetzung wieder mit dabei: Bjarne Mädel gibt nochmal den Berthold "Ernie" Heisterkamp, Diana Staehly und Oliver Wnuk sind als Tanja und Ulf Steinke zu sehen, Milena Dreissig schlüpft wieder in die Rolle von Jennifer Schirrmann.

Der Film ist als Reunion der ehemaligen Capitol-Truppe inszeniert. "Wie bei einer klassischen Familienfeier gibt es auch hier eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen. Das Wiedersehen eskaliert schnell — auf eine Weise, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. 'Büro ist Krieg', hieß es damals. Heute ist alles noch viel schlimmer", heißt es in der Beschreibung.

Das Drehbuch stammt erneut von Ralf Husmann, der gemeinsam mit Gunnar Juncken auch als Produzent tätig ist. Produziert wird der Film von MadeFor Film in Zusammenarbeit mit SevenPictures für ProSieben, Banijay Media Germany und Prime Video. Regie führt Arne Feldhusen, ausführender Produzent ist Henning Wagner.