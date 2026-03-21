Nachdem die Wolter-Zwillinge ihr "World Wide Wohnzimmer" beendet hatten, waren sie zuletzt schon mit dem Musik-Quiz "Erkennst du den Song? Live" bei ProSieben zu sehen, Ende April steht nun das nächste Format auf dem Programm: Ab dem 29. April läuft mittwochs um 23:15 Uhr "Schäm dich reich" bei ProSieben und im Nachgang dann natürlich auch bei Joyn.

Regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauern des inzwischen eingestellten "Late Night Berlin" dürfte der Titel bekannt vorkommen - denn dort gab's bereits eine gleichnamige "Show in der Show", moderiert von Klaas Heufer-Umlauf, die die beiden nun als eigenes Format auskoppeln. Das Konzept: "Lockvögel" werden auf echte Dates geschickt und dabei mit einem Knopf im Ohr ausgestattet. Darüber erhalten sie von Dennis und Benni Wolter immer absurdere und peinlichere Aufgaben, die sie direkt vor ihrem Gegenüber erfüllen müsen.

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Das kann etwa ein vorschnelles "Ich liebe dich" nach nur 15 Minuten, das Aufessen fremder Tellerreste als "Inflationsausgleich" oder eine musikalische Performance der Speisekarte sein. Je mehr Mut - oder Schamlosigkeit - sie beweisen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus, die sich Lockvogel und Date am Ende ganz romantisch teilen. Die Scham hat erst ein Ende, wenn Dennis und Benni Gnade zeigen und die Situation auflösen - oder wenn der Schwindel auffliegt. Dann ist nicht nur das Date vorbei, sondern auch das erspielte Geld von bis zu 4.000 Euro futsch.

Dennis und Benni Wolter sagen: "Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating-Game-Show nicht verpassen." Produziert wird "Schäm dich reich" von PrettyWellDone, also der Produktionsfirma, die die Wolter-Zwillinge gemeinsam mit Florida TV gegründet haben.