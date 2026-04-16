Der Weichzeichner über Dieter Bohlen gehört zu "DSDS" wie die Camp-David-Klamotten und die fiesen Sprüche des Jury-Chefs. Schon seit Jahren kann man beobachten, dass Sender und Produktionsfirma optisch gehörig nachhelfen, wenn Bohlen im Bild zu sehen ist. Bei Teilen des Publikums und unter Branchenbeobachtern ist der weichgezeichnete Dieter Bohlen längst zu einem Running Gag geworden, aber eben zu einem, an den man sich längst gewöhnt hatte.

Umso überraschender, dass Bohlen nun selbst die starke Nachbearbeitung im Rahmen der Postproduktion öffentlich kritisiert. Auf seinem Instagram-Kanal hat der "DSDS"-Juror ein Video veröffentlicht, um darin über drei vermeintliche Geheimnisse rund um die Castingshow zu sprechen. Und gleich im ersten Punkt dreht sich alles um die Filter, die RTL und UFA Show & Factual offenbar auf sein Gesicht legen.

"Ihr sagt immer, du hast so Filter am Kopf, wie sieht das denn aus?", wiederholt Bohlen Fragen, die er offenbar von Fans der Show gestellt bekommt. Und dann räumt er ein: "Das ist leider völlig in die Hose gegangen." Früher hätte er für diese Sache jemanden gehabt, der das konnte. Jetzt sei da aber jemand, der den Job mache, da sehe er aus wie ein Geist aus der Flasche. Und Bohlen verspricht: "Wir arbeiten dran, das kriegen wir hin".

Bereits ab dem Recall, der in der kommenden Woche startet, soll Bohlen wieder etwas normaler aussehen - wobei unklar ist, was der selbsternannte Poptitan damit meint, wenn er sagt, in den nächsten Folgen werde es "besser". Dass Bohlen den offensichtlich sehr intensiven Einsatz eines Weichzeichners in dieser Form öffentlich anspricht und kritisiert, ist jedenfalls eine Überraschung.

DWDL.de wollte es genauer wissen und hat bei RTL nachgefragt. Werden die produzierten Folgen von "DSDS" noch einmal überarbeitet und der Einsatz des Weichzeichners, gerade auch im Vergleich zu den schon ausgestrahlten Folgen, reduziert? Und ist man auch in Köln der Meinung, dass die Sache "in die Hose" gegangen sei? Ein RTL-Sprecher antwortet: "Wir wollen Dieter immer ins beste Licht rücken, daran ändert sich auch in dieser Staffel nichts."

Der legendäre Weichzeichner von "DSDS" war zuletzt übrigens auch Thema in der Talkshow "Deep und deutlich". Dort war Jurorin Isi Glück zu Gast, die sich dazu äußerte. Von ihrer Antwort war nicht nur Moderatorin Aminata Belli überrascht. Aber sehen Sie selbst: