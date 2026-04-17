Am Donnerstagabend hat RTL+ in Bonn zum zweiten Mal die "Reality Awards" verliehen - ein und dabei etwa die nicht zuletzt aus dem Dschungelcamp bekannte Ariel als "Dramaqueen des Jahres" und "Realitystar des Jahres" gekürt. Im Zuge der bisweilen skurrilen Veranstaltung stellte der Streamingdienst zugleich überraschend eine neue achtteilige Serie in Aussicht, die sich dem Reality-Genre satirisch nähert. Deren Titel: "Shit Show - Welcome to Reality".

Zu sehen ist "Shit Show" bereits ab sofort mit den ersten vier Folgen auf dem Streamingdienst, vier weitere stehen ab dem 23. April zum Abruf bereit. Dabei handelt es sich um eine Produktion von Zeitsprung Pictures mit Lennart Pohlig, Michael Souvignier und Till Derenbach als Produzenten. Realisiert wurde die Produktion dabei mit Unterstüzung finanzieller Anreize der Regierung der Republik Zypern, wo dann auch die Dreharbeiten stattfanden. Vor der Kamera sind unter anderem Matthias Weidenhöfer, Jovana Jovic und Nico Stank, die auch bei der Verleihung der "Reality Awards" auf der Bühne standen.

Inhaltlich verspricht RTL+ eine "ebenso humorvolle wie pointierte Serie über den Wahnsinn hinter den Kulissen eines Reality-TV-Formats". Dabei gebe es "heiße Flirts, tränenreiche Dramen und hemmungslosen Sex unter der griechischen Sonne". Weitere inhaltlichen Details wurden zunächst nicht genannt.

Neuer TV-Rhythmus für "Die Bachelors"

Neben der "Shit Show" stellte RTL+ zudem auch echten Reality-Nachschub in Aussicht - in Form der neuen Staffel von "Die Bachelors". Konkret geht es zunächst 6. Mai bei RTL+ los, ehe die lineare Ausstrahlung ab dem 10. Juni bei RTL erfolgt. Dabei kommt es zu einer Neuerung: Der Sender drückt nämlich aufs Tempo und zeigt die Datingshow jeweils mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr - parallel zur dann stattfindenden Fußball-WM. Im Mittelpunkt stehen Sebastian Paul und Tim Reitz. Während der eine Leistungssportler ist und als Coach arbeitet, ist der andere Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls bekannt ist nun auch der Start der neuen Staffel von "Prominent getrennt", die ab dem 30. April auf RTL+ zu sehen sein wird.