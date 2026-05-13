Schon seit längerer Zeit angekündigt, steht nun auch der Ausstrahlungstermin des jüngste Spin-Offs von "The Big Bang Theory" fest. Wie im Rahmen der Upront-Präsentation von Warner Bros. Discovery in New York bekanntgegeben wurde, soll die neue Serie "Stuart Fails To Save The Universe" noch im Sommer an den Start gehen.

Konkret wird HBO Max die Comedyserie auch hierzulande ab Freitag, dem 24. Juli veröffentlichen - einen Tag nach der US-Premiere. Der Streamingdienst zeigt wöchentlich eine neue Folge - geplant sind zunächst zehn Episoden, die um den Comicbuchladen-Besitzer Stuart Bloom (Kevin Sussman) kreisen. Dieser trat bereits in der Mutterserie als gutmütige, nerdige Nebenfigur auf.

Nun muss Stuart die Realität wiederherstellen, nachdem er ein von Sheldon und Leonard entwickeltes Gerät zerstört und damit versehentlich ein Multiversums-Armageddon ausgelöst hat. Unterstützt wird er dabei von seiner Freundin Denise, seinem Geologenfreund Bert sowie dem Quantenphysiker und notorischen Nervensäge Barry Kripke. Auf ihrer Reise begegnen sie zudem alternativen Versionen bekannter Figuren aus "The Big Bang Theory" - und freilich verläuft dabei nicht alles nach Plan.

Neben Kevin Sussman als Stuart sind Lauren Lapkus als Denise, Brian Posehn als Bert und John Ross Bowie als Barry in den Hauptrollen zu sehen. Entwickelt, geschrieben und als Executive Producers verantwortet wurde "Stuart Fails To Save The Universe" von Chuck Lorre, Zak Penn und Bill Prady. Mit "Young Sheldon" und "Georgie & Mandy's First Marriage" sind in der Vergangenheit bereits zwei andere "Big Bang"-Spin-Offs erschienen.