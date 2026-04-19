Verwirrung um die Zukunft der RTL-Show mit Richterin Barbara Salesch. Einem "Bunte"-Bericht zufolge ist von der "letzten Klappe" für das erfolgreiche Format die Rede. Nach vier Jahren und 650 Folgen fand demnach am vergangenen Freitag in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf der letzte Drehtag statt.

Doch auch wenn der Bericht das endgültige Aus suggeriert, heißt es weiter, dass RTL die Option besitze, doch noch weitere Staffeln bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment zu ordern. Tatsächlich versuchte ein RTL-Sprecher dann auch am Sonntag auf DWDL.de-Nachfrage Spekulationen über ein mögliches Aus für "Barbara Salesch - Das Strafgericht" eine Absage zu erteilen. "Die aktuelle Staffel ist abgedreht, und wir freuen uns auf den Einsatz der Folgen, die derzeit am Nachmittag auf große Zuschauerliebe stoßen, ebenso wie auf den neuen Salesch-Film als Special in der Primetime", so der Sprecher.

Tatsächlich ist nach dem Quoten-Erfolg einer Primetime-Folge aus dem Vorjahr mit über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein neuerlicher Einsatz der TV-Richterin um 20:15 Uhr geplant. Auch Saleschs Kollege Ulrich Wetzel ist demnächst mit einem Special seiner Gerichtsshow in der Primetime zu sehen. Der Titel: "Ulrich Wetzel - Sein härtester Fall" (DWDL.de berichtete).

Zunehmender Spardruck

Die beiden Gerichtsshows sind im RTL-Nachmittagsprogramm eine wichtige Säule geworden und erreichen in der Spitze über eine Million Menschen. Dazu kommen Wiederholungen auf verschiedenen Sendeplätzen - inzwischen auch bei RTL Up in der Primetime. Klar ist aber auch: Angesichts des wachsenden Spardrucks rücken Daytime-Produktionen bei den Privatsendern in den Hintergrund.

Barbara Salesch selbst hatte vor einem Jahr im DWDL.de-Interview bereits über die veränderten Produktionsbedingungen gesprochen. "Früher haben wir 200 neue Folgen pro Jahr produziert und mindestens 180 davon wurden gesendet. Inzwischen werden immer mehr Wiederholungen zwischen die Erstausstrahlungen gemischt", so die TV-Richterin damals. "Die Sendungen selbst produzieren wir dagegen im gleichen Rhythmus wie früher, weil das aus Kostengründen gar nicht anders geht. Was bedeutet, dass wir immer wieder längere Unterbrechung haben."

Eine solche Unterbrechung steht nun also wieder an. Gleichwohl bleibt - trotz guter Quoten - ein Fragezeichen. Ein RTL-Sprecher zu DWDL.de: "Wann wir in die nächste Staffelproduktion starten, klären wir zu gegebener Zeit in enger Abstimmung mit dem Produzenten und Frau Salesch.

Salesch äußerte sich am Abend optimistisch über eine Fortsetzung: "Ich brauche eine Auszeit von sechs Monaten. Mein Garten muss im Herbst neu angelegt werden. Dazu habe ich drei Einzelausstellungen für dieses und nächstes Jahr vorzubereiten, darunter eine Retrospektive auf Schloss Neuhaus. Das macht sich alles nicht von selbst. Piri freut sich auf lange Wanderungen. Dann geht´s weiter mit der Gerichtsshow."