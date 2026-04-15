Im Nachmittagsprogramm erreicht "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" regelmäßig mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun will RTL den Erfolg der von Constantin Entertainment produzierten Gerichtsshow auch auf die Primetime ausweiten - in Form eines zweistündigen Specials, das der Kölner Sender jetzt angekündigt hat.

Konkret soll es "Ulrich Wetzel - Sein härtester Fall" am Dienstag, den 12. Mai um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen geben. Im Zentrum des Specials steht demnach ein besonders grausamer Mordfall: Eine junge, beliebte Lehrerin wird wochenlang vermisst, bis ihre Leiche in einem Waldstück entdeckt wird. Der Verdacht fällt auf einen verheirateten Familienvater, dessen Kinder sie unterrichtete - und mit dem sie offenbar ein Verhältnis hatte. Doch im und jenseits des Gerichtssaals zeigt sich, dass hinter der Tat weit mehr steckt als zunächst angenommen. Widersprüche, Intrigen, menschliche Abgründe und überraschende Wendungen lassen die Wahrheit immer wieder neu erscheinen, bis Richter Wetzel Stück für Stück die ganze Geschichte ans Licht bringt.

Wetzels "härtester Fall" folgt auf ein ähnlich gelagertes Special mit Richterin Barbara Salesch, das RTL vor fast einem Jahr ebenfalls in der Primetime ausgestrahlt hatte - mit Erfolg: 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten damals ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 12,0 Prozent.

Angekündigt hat RTL derweil auch ein Special mit Frauke Ludowig: Am Donnerstag, den 14. Mai - also an Christi Himmelfahrt - zeigt der Sender um 19:05 Uhr eine neue Folge von "Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen". Darin präsentiert die "Exclusiv"-Moderatorin nach Angaben des Senders "Menschen, die es ganz nach oben geschafft haben und Einblicke in eine Welt geben, die viele fasziniert, aber kaum jemand kennt".