Fernsehkoch Steffen Henssler wird auch in der 15. Staffel wieder als Juror bei "The Taste" an Bord sein. Die Personalie hat Sat.1 am Montag offiziell bestätigt. Demnach bleibt die Besetzung der erfolgreichen Kochshow unverändert: Neben Henssler bilden weiterhin Elif Oskan, Tim Raue und Alexander Herrmann die Jury.

Henssler, in den vergangenen Jahren eigentlich fest bei Vox verankert, war schon im zurückliegenden Herbst erstmals bei "The Taste" mit dabei. Schon bei Bekanntwerden der Verpflichtung hatte der beliebte TV-Koch erklärt, er freue sich darauf, "mal nicht in der ersten Reihe" zu stehen, sondern sein Team tatkräftig zu unterstützen, "um den besten Geschmack zu finden". Für den Sieg hatte es damals allerdings nicht gereicht - stattdessen setzte sich ein Kandidat aus Tim Raues Team in der 14. Staffel von "The Taste" durch. Nun bekommt er also eine neuerliche Chance.

Wie Sat.1 darüber hinaus am Montag mitteilte, wird die 15. Staffel der Kochshow aktuell bereits gedreht. Keine Veränderungen gibt es dabei auch mit Blick auf die Moderation, die erneut Angelina Kirsch übernimmt. Produziert wird "The Taste" weiterhin von Redseven Entertainment.

Aktuell zeigt Sat.1 auf dem Sendeplatz am Mittwochabend erstmals den Promi-Ableger von "The Taste" - allerdings ohne Henssler und Oskan, stattdessen sind neben Herrmann und Raue wieder Alexander Kumptner und Frank Rosin als Juroren mit dabei. Aus Quotensicht besteht hier jedoch noch Luft nach oben: Die ersten beiden "Promi Taste"-Folgen erzielten, vorläufig gewichtet, nur Marktanteile von 5,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.