Knapp zwei Jahre haben der Deutsche Drehbuchverband (DDV) und RTL Deutschland miteinander verhandelt. Nun konnten sich beide Seiten erstmals auf gemeinsame Vergütungsregeln verständigen, die für in der Primetime ausgestrahlte Filme, Serien und Sitcoms in der Primetime gelten.

© RTL / Drehbuchverband

"Die Verhandlungen war auf beiden Seiten von Kompromissbereitschaft geprägt", sagten Verhandlungsführer Marcus Seibert und DDV-Vorstand Chistian Lex in einem gemeinsamen Statement. So seien die Neuregelungen der Mindestvergütungen "besonders erfreulich", erklärten sie. "Anerkennenswert ist, dass wir die Einigung zum jetzigen Zeitpunkt trotz der aktuellen wirtschaftlich unruhigen Situation finden konnten."

Andreas Fischer, Chief Operating Officer bei RTL Deutschland, sagte: "Die angemessene Vergütung für den Erfolg der kreativen Leistung von Drehbuchautorinnen und -autoren ist uns wichtig. Wir freuen uns daher, dass in den konstruktiven Gesprächen zwei GVR abschlussreif verhandelt werden konnten."