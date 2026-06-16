Schon jetzt zählt RTL+ so viele Realityshows wie kein anderer Streamingdienst in Deutschland. Und ganz offensichtlich ist man in Köln gewillt, diesen Status noch weiter zu untermauern. Jetzt hat RTL+ nämlich bereits den nächsten Reality-Neustart angekündigt. Dessen Titel: "Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet". Die Produktion übernimmt Filmpool Entertainment.

Ausgangslage ist eine vermeintliche Realityshow namens "Bro Island", die acht Männer mit Sonne, Luxusvilla und Partys nach Teneriffa lockt. Dort werden die Teilnehmer allerdings von ihren eigenen Partnerinnen überrascht, die zugleich eine "schonungslose Abrechnung" im Gepäck haben, wie es heißt. Vor Ort sind es schließlich die Frauen, die in der Luxusvilla bleiben, während die Männer in die sogenannte "Bro-Zone" ziehen. Für Beziehungstests, Aussprachen und unangenehme Wahrheiten sollen die Paare aufeinandertreffen - hier erhofft sich RTL+ augenscheinlich reichlich Zoff-Potenzial.

Damit nichts schiefgeht, setzt der Streamer vor allem auf erfahrenes Reality-Personal, darunter Jene und Teezy, bekannt aus Formaten wie "Too Hot To Handle" oder "Are You The One" sowie Nasrin und Josh, bekannt unter anderem aus "Temptation Island" und "Make Love, Fake Love" sowie Michelle und Maki, die schon im "Sommerhaus der Normalos" mitwirkten. Mit dabei sind aber auch zwei Paare, für die es der erste Reality-Ausflug ist, sowie die aus "Köln 50667" bekannte Alessandra.

Moderiert wird "Bad Boyfriends" von Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen. "Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe", verspricht Engelhardt. "Die Männer werden gezwungen zuzuhören, statt nur zu antworten." Die Ausstrahlung ist derweil schon bald geplant: Bereits am Dienstag, den 30. Juni soll es losgehen. Geplant sind insgesamt zehn Folgen, deren Veröffentlichung wöchentlich im Doppelpack geplant ist.