Die "Happy Hour" ist bei 3sat bereits im 15. Jahr ihres Bestehens und gehört damit zum festen Inventar des Senders. Während die Sendung viele Jahre lang von Sebastian Pufpaff präsentiert wurde, führt seit 2022 Till Reiners als Gastgeber durch die Kabarett- und Comedy-Show. In diesem Jahr lässt er sich allerdings vier Mal von wechselnden Gast-Hosts vertreten, was ihm eine längere Sommerpause ermöglicht.

Den Anfang macht bereits am 17. Mai Claus von Wagner,d er unter anderem aus der "Anstalt" und der "heute-show" im ZDF bekannt ist und der kürzlich mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett ausgezeichnet wurde. Als Gäste begrüßt er Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie.

Am 31. Mai übernimmt Ana Lucía die Moderation und begrüßt auf der Bühne: Max Uthoff, Florentine Osche, Nikita Miller, Maraam sowie die Comedy-Magier Siegfried & Joy. Ana Lucía war selbst schon häufig in der Happy Hour zu Gast, 2024 wurde sie als "Senkrechtstarterin" mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet und kürzlich mit dem Förderpreis beim Deutschen Kleinkunstpreis.

Zwei weitere Takeover-Ausgaben sind dann für den 9. August mit Moritz Neumeier sowie den 23. August mit Teresa Reichl anberaumt. Neumeier steht mit Till Reiners regelmäßig mit improvisierten Shows auf der Bühne und haben mit "Talk ohne Gast" einen gemeinsamen Podcast. Und mit Teresa Reichl übernimmt eine Kabarettistin aus der niederbayerischen Provinz einmalig die Bühne der Berliner Kulturbrauerei. Till Reiners selbst wird im Oktober wieder eine "Happy Hour" präsentieren.