Es ist erst ein paar Wochen her, dass MDR-Intendant Ralf Ludwig in einem Interview mit dem "RND" einen erheblichen zusätzlichen Einsparbedarf durch die Anfang 2025 entgegen der KEF-Empfehlung ausgebliebene Erhöhung des Rundfunkbeitrags verkündet hat. Zusätzliche 30 Millionen Euro müssten selbst dann gespart werden, wenn es ab 2027 zur nun empfohlenen geringeren Anhebung komme, 60 Millionen wenn auch diese ausbliebe. (Mehr dazu hier).

Ludwig kündigte damals schon an, dass man diese Sparmaßnahmen auch im Programm spüren werde. Am Dienstag berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" nun über eine konkrete Maßnahme: Demnach wird zum Jahresende das Magazin "MDR um Zwei" am frühen Nachmittag eingestellt. Landesfunkhaus-Chef Tim Herden hat demnach am Dienstag bereits die Belegschaft in Magdeburg informiert.

MDR-Sprecher Michael Naumann wollte gegenüber DWDL.de die Einstellung unter Verweis auf die noch ausstehenden Gremien-Sitzungen zwar nicht im Detail bestätigen, verweist aber auf die Sparzwänge, unter denen der MDR stehe: "Die bislang durch die Bundesländer seit 1.1.2025 nicht erfolgte Umsetzung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags bedeutet für den MDR eine umfangreiche Budget-Kürzung. Diese Situation zwingt den MDR zu strategischen Entscheidungen, die sich unvermeidbar auch auf den Umfang unserer Programmangebote auswirken werden. Gleichzeitig geht es darum, die Stärken des MDR zu bewahren."

Geplant ist offenbar, ein Nachfolge-Format zu entwickeln, das dann allerdings nicht mehr linear ausgestrahlt wird, sondern nur noch im Streaming angeboten werden soll. Im Fernsehen wird der MDR künftig dann aber wohl erst ab 16 Uhr mit Live-Programm auf Sendung gehen. Auch alle anderen Dritten der ARD leisten sich aber inzwischen kein tägliches Magazin am frühen Nachmittag mehr.

Für den MDR-Standort Magdeburg ist es gleichwohl keine gute Nachricht: Dorthin war die Produktion erst Mitte 2023 verlagert worden, nachdem das zuvor dort produzierte "MDR um 11" im Vorfeld der Übernahme des ARD-"Mittagsmagazins" durch den MDR in Leipzig kurzfristig eingestellt worden war.