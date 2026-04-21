Dialog-Formate sind derzeit ein echter Trend in der gesamten ARD. Nicht nur im Ersten gibt es immer mehr von diesen Formaten, sondern auch in den verschiedenen Dritten Programmen. Nun haben die Verantwortlichen des Hauptprogramms ein neues Format dieser Art angekündigt: Bei "Hart aber fair extra - der Dialog" handelt es sich um ein Special der von Louis Klamroth moderierten Polit-Talkshow, Klamroth führt auch durch den Ableger.

Das Special, das am Montag, den 1. Juni, ab 21:15 Uhr zu sehen sein wird, soll Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Perspektiven zusammenbringen, damit diese dann auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und das über "relevante Themen, die sie bewegen". Worum es genau geht oder welche Gäste an der Sendung teilnehmen werden, hat Das Erste noch nicht verraten.

Im Vorfeld zeigt Das Erste am 1. Juni den Film"William - Schicksalsjahre eines Thronfolgers", deshalb beginnt das "Hart aber fair"-Special auch rund 15 Minuten später als üblich. Die Dialog-Sonderausgabe ist ein regulärer Teil der "Hart aber fair"-Ausgaben in diesem Jahr und keine Ausgabe des neuen Townhall-Formats, von dem Louis Klamroth 2026 noch vier Ausgaben präsentieren soll. Das Townhall-Format hört auf den Namen "Arena" und geht nach dem Start im Dezember kommenden Montag weiter. Zusammen mit Jessy Wellmer begrüßt Klamroth dann CSU-Chef Markus Söder im Studio. In der "Arena" können Bürgerinnen und Bürgern den Gästen Fragen stellen.

Die ARD hatte die Schlagzahl von "Hart aber fair" im linearen Programm zuletzt mehrfach zurückgeschraubt, stattdessen soll Louis Klamroth versuchen, auch in der Mediathek ein Format zu etablieren, in dem es um einen politischen Diskurs geht - vorrangig für die dort angesiedelte Zielgruppe. Dazu hat die Redaktion in der Vergangenheit unter anderem schon mit Formaten wie "Hart aber fair 360" oder auch "Press Play" experimentiert.