Neuer Job für Torsten Koch: Der langjährige Constantin-Film-Manager, der zuletzt als Marketing-Chef beim Unternehmen arbeitete, fungiert ab sofort als Chief Creative Talent Officer. Diese Position hat Constantin Film neu geschaffen - und als eben solcher soll Koch künftig die Zusammenarbeit mit Filmemachern, Kreativen und Talenten von der frühen Projektentwicklung bis zur Auswertung stärken und weiterentwickeln. Dabei arbeite er eng mit dem Vorstand, den Chief Content Officern, der Produktion, der Herstellungsleitung sowie den Bereichen Vertrieb und Marketing zusammen.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, sagt: "In der Filmbranche in Deutschland gibt es niemanden, der so vernetzt und bekannt ist wie Torsten. Filme und Serien entstehen genau aus solchen guten Beziehungen - zu Regisseurinnen und Regisseuren, zu Schauspielerinnen und Schauspielern sowie zu Talenten auf beiden Seiten der Kamera. Wer mit Torsten zusammengearbeitet hat, weiß, dass er genau diese Beziehungen aufbaut und pflegt - mit Verlässlichkeit und echtem Interesse an den Menschen und ihren Ideen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir diesen nächsten Schritt gemeinsam gehen."

Und Koch selbst sagt: "Die Constantin Film ist seit drei Jahrzehnten mein berufliches Zuhause und gerade deshalb empfinde ich diese neu geschaffene Position als eine besondere Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Aus meiner Erfahrung in den Bereichen Kino, Verleih und Marketing sowie der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Filmschaffenden bringe ich die Voraussetzungen mit, diese Rolle aus der gelebten Praxis heraus zu entwickeln. Mein Ziel ist es, unsere Beziehungen zu Talenten und Partnern zu pflegen, neue aufzubauen und die kreative Identität der Constantin Film weiter zu stärken. Mein herzlicher Dank gilt Oliver Berben und dem gesamten Vorstand für das in mich gesetzte Vertrauen."

Torsten Koch begann seine Karriere in der Film- und Kinobranche 1993 in der Betriebsleitung des CinemaxX München, 1996 wechselte er als Betriebsleiter zum Cinedom Köln. 1999 übernahm er die Position des Director Marketing & Publicity der Constantin Film. Von 2008 bis 2024 war er als Geschäftsführer Verleih, Marketing & Publicity der Constantin Film Verleih GmbH für die Auswertung zahlreicher Kinofilme verantwortlich. Im Juni 2024 übernahm er die Position des Chief Marketing Officers der Constantin Film.