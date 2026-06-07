Auch wenn man ihn immer mal wieder als Gast sah - etwa bei "Wer stiehlt mir die Show?" oder "LOL": Seit dem Ende seiner RBB-Show "Chez Krömer" hat sich Kurt Krömer im Fernsehen rar gemacht. Das soll sich noch in diesem Jahr allerdings wieder ändern. Im Gespräch mit DWDL.de hat ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann jetzt angekündigt: "Kurt Krömer kommt zum ZDF. Er hat wieder große Lust auf Fernsehen."

© ZDF/Jana Kay Oliver Heidemann

Dass Kurt Krömer seine neue TV-Heimat beim ZDF findet, kommt durchaus überraschend, war er mit seinen eigenen Shows in der Vergangenheit doch stets beim RBB angedockt. Im Laufe der Jahre entstanden dort Formate wie "Die Kurt Krömer Show", "Bei Krömers" oder "Krömer - Die internationale Show". Bis Ende 2022 präsentierte er schließlich "Chez Krömer", eine Art Kreuzverhör, das immer wieder auch dadurch von sich reden machte, weil der Gastgeber aus seiner Abneigung gegenüber vielen seiner Gäste keinen Hehl machte. Für die Sendung gab es gleich zwei Auszeichnungen mit dem Grimme-Preis.

Beendet wurde "Chez Krömer" nach einer denkwürdigen Folge, in der der Comedian Faisal Kawusi zu Gast war. Damals brach Krömer das Gespräch vorzeitig ab und verließ das Studio. Das Aus der Show nach 41 Folgen begründete er damals so: "Mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt."

Das gesamte Interview mit ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann erscheint am Montag bei DWDL.de.