Seven.One Studios International hat Lizenzvereinbarungen über mehr als 500 Stunden Programm mit mehreren internationalen YouTube-Aggregatoren abgeschlossen. Die Deals umfassen Inhalte aus den Bereichen Factual Entertainment, Serien sowie TV-Movies. Dazu zählen etwa ein Special über Boris Becker nach dessen Entlassung aus der Haft und die Reportage-Reihe "Galileo X-Plorer".

Das spanische Technologieunternehmen DubMe IO hat im Zuge dessen ein Paket aus deutschen TV-Filmen und Serien erworben, das unter anderem die beiden vor einigen Jahren gefloppten Sat.1-Serien "Think Big" und "Der Bulle und das Biest" umfasst. Interessanter Aspekt: Mithilfe KI-gestützter Technik sollen die Inhalte in 30 Sprachen für die weltweite Verwertung auf YouTube aufbereitet werden. Auch das britische Unternehmen Content Rocket sicherte sich ein Paket deutscher und englischsprachiger TV-Movies für die internationale Auswertung auf YouTube.

Die französische Firma Zylo wiederum erwarb die französischsprachigen Rechte an zahlreichen TV-Filmen für die Verbreitung in Frankreich sowie weiteren französischsprachigen Märkten Europas und Afrikas. Darüber hinaus hat sich auch Canal+ Distribution YouTube-Rechte an ausgewählten TV-Movies gesichert. Die australische VA Media, die deutschen Quintus Studios sowie Little Dot Studios haben AVoD-Rechte an mehreren Dokumentations- und Factual-Titeln für die weltweite Nutzung erworben. Little Dot Studios sicherte sich darüber hinaus Rechte für FAST-Channels.

"Die Verwertung digitaler Rechte - insbesondere auf YouTube - ist für Seven.One Studios International ein Wachstumsmarkt, vor allem bei unseren deutschsprachigen Inhalten", sagte Tobias Schulze, SVP Global Sales bei Seven.One Studios International. "Die Kosten für Untertitelung und Synchronisation haben die internationale Verbreitung fremdsprachiger Inhalte bislang oft gebremst. Mit der steigenden Qualität KI-basierter Synchronisation wird Sprache künftig jedoch kein Hindernis mehr sein."