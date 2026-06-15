ProSieben hat angekündigt, die "Promi Padel WM" in die zweite Runde zu schicken. Der Privatsender zeigt die Live-Show am Samstag, den 21. November um 20:15 Uhr. Sie wird damit etwas später ausgetragen als bei ihrer Premiere: Die erste "Promi Padel WM", produziert von i&u Studios in Partnerschaft mit PadelCity, hatte im vergangenen Jahr noch Anfang Oktober stattgefunden.

Durch den Abend führt diesmal erneut Steven Gätjen, der nun allerdings von Elmar Paulke und Jerry Vsan unterstützt wird, nachdem im vorigen Jahr noch Vivane Geppert und Kommentator Marco Hagemann mitwirkten. Damals war außerdem noch Chris Tall als Co-Kommentator dabei - von ihm ist in der jetzigen Ankündigung nicht die Rede. Neu ist zudem der Austragungsort: Nach der Premiere im Münchner SAP Garden zieht die Veranstaltung in die Arena Oberhausen um, wo zehn Teams aus Prominenten und Sportlern um den "Padel City Cup" kämpfen sollen. Um welche Teams es sich handelt, hat ProSieben bislang noch offen gelassen.

Aus Quotensicht verlief die Premiere der "Promi Padel-WM" im vergangenen Jahr eher unspektakulär. Lediglich 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich im Schnitt für die vierstündige Live-Show begeistern, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil aber bei durchaus guten 9,4 Prozent - das ganz große Padel-Fieber löste die Premiere, aus der Christoph Kramer und Marc Rzatkowski als Sieger hervorgingen, also nicht aus.

Padel gehört seit einigen Jahren zu den wachsenden Trendsport und kombiniert Elemente aus Tennis und Squash. Gespielt wird Padel auf einem 10x20 Meter großen Feld - und lebt von spektakulären Ballwechseln an Glas- und Gitterwänden. Gespielt wird in der Regel im Doppel, also zwei gegen zwei.