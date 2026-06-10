"Bauer sucht Frau International" ist am Dienstagabend bei RTL zu Ende gegangen und hat dem Sender dabei hervorragende Quoten beschert. 2,73 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, damit ist der Staffel-Bestwert, der erst am Montag aufgestellt wurde, noch einmal leicht übertroffen worden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 14,4 Prozent und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) wurden sehr gute 13,3 Prozent gemessen.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die RTL-Kuppelsendung richtig gute 13,0 Prozent Marktanteil, das ist ebenfalls ein neuer Bestwert für die nun zu Ende gegangene Staffel. 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter sahen zu, das waren nur ganz knapp mehr, wie "TV Total" bei ProSieben verzeichnete - auch dieses Format verabschiedete sich am Dienstag vorläufig vom Publikum. Gerundet kam auch Sebastian Pufpaff auf eben diese 420.000, der Marktanteil lag bei für den Sender ziemlich guten 12,6 Prozent. Insgesamt war "TV Total" natürlich deutlich schwächer als das RTL-Format, die Gesamtreichweite betrug 880.000.

Zuschauer-Trend: Bauer sucht Frau International Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch für "Experte für alles" geht es jetzt erst einmal in eine Sommerpause, das Format mit Klaas Heufer-Umlauf sorgte ab 21:27 Uhr mal wieder für einen spürbaren Rückgang der Quoten. Nur 390.000 Menschen sahen sich die vorerst letzte Ausgabe an, davon waren aber immerhin 210.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach in dieser Altersklasse 6,8 Prozent.

Einen sehr erfolgreichen Abend verzeichnete derweil Kabel Eins: Mit dem Film "Das Wunder von Bern" unterhielt man 800.000 Menschen, beim jungen Publikum wurden 6,9 Prozent Marktanteil gemessen. Damit lag der Sender auch noch vor RTLzwei, wo "Armes Deutschland" auf ebenfalls zufriedenstellende 6,1 Prozent kam, die Gesamtreichweite lag angesichts von 400.000 aber deutlich unter der des Films bei Kabel Eins.

Enttäuschend verlief die Primetime für Vox: Mit einer alten Ausgabe von "Hot oder Schrott" kam man nur auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe waren damit lediglich 4,5 Prozent Marktanteil drin. Eine zweite Ausgabe steigerte sich später jedoch sehr klar auf 7,1 Prozent, die Gesamtreichweite blieb trotz der späten Uhrzeit fast konstant, 460.000 Personen sahen ab 22:15 Uhr zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;