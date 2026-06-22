"Moments" heißt das Zauberwort, mit dem HBO Max Werbung künftig zielgenauer ausspielen will. In den USA ist diese kontextbasierte Werbelösung schon im Einsatz und führte dort nach Angaben des Unternehmens bei so geschalteten Kampagnen zu einr Steigerung des Zuschauer-Engagements um 19 Prozent und der Kaufabsicht um 13 Prozent. Angesichts dessen hat Warner Bros. Discovery nun den Rollout in "ausgewählten internationalen Märkten" bis zum Jahresende angekündigt, darunter auch Lateinamerika und Europa und somit auch Deutschland.

Grundlage von Moments ist, dass HBO Max sämtliche Inhalte durch eine KI von KERV.ai analysieren lässt, um relevante Themen, Stimmungen und Bildinhalte zu identifizieren. Dadurch entstehen kuratierte Themenwelten - die "Moments" wie Kochen, Fashion, Beauty, Luxusgüter, Fitness oder Wellbeing. Statt recht grobschlächtig einfach ein Fashion-Format zu belegen, soll es dadurch für Werbekunden also möglich sein, seine Spots im Umfeld passender Szenen und Episoden zu schalten, in denen Fashion gerade Thema ist.

Insgesamt wurden bereits 25.000 solcher "Moments" bei HBO Max-Inhalten identifiziert. Als Vorteile preist Warner Bros. Discovery nicht nur die skalierbare Reichweite durch die Nutzung der gesamten Bandbreite der Inhalte auf HBO Max an, sondern auch den "datenschutzfreundlichen Ansatz" - schließlich kommen hier keine personenbezogenen Daten zum Einsatz, sondern lediglich auf den inhaltlichen Kontext bezogene.

"Mit der internationalen Einführung von Moments treiben wir unsere Vision weiter voran, intelligentere Werbelösungen zu schaffen, die auf der Stärke unserer Premium-Inhalte und Marken aufbauen", sagt Daniel Barnes, Head of Global Advertising Revenue bei HBO Max. "Unser Ziel ist es, Werbung relevanter, durchdachter und wirkungsvoller zu gestalten. Moments bietet Marken eine leistungsstarke Möglichkeit, sich nahtlos in Inhalte einzufügen, die Nutzer bereits aktiv verfolgen – und gleichzeitig das Nutzungserlebnis auf der Plattform weiter zu verbessern."