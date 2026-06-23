Das ZDF zeigt ab dem 2. August sonntags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen die Serie "Back Up - Auf Streife mit der Ex", zum Streamen gibt es alle sechs Episoden bereits kurz vorher ab dem 31. Juli. Die Serie spielt in einer Kleinstadt in der abgelegenen Northland Region Neuseelands, wo ein Jahrzehnt nach dem abrupten Ende ihrer Liebesbeziehung Deb und Mihi wieder aufeinandertreffen - nun aber als Kolleginnen im gleichen Polizeirevier, wo sie fortan berufliche Partnerinnen sind.

Fortan gilt es also, Seite an Seite 10-Stunden-Schichten zu überstehen, während sie auf Verbrecherjagd an der nördlichsten Spitze Neuseelands sind. Jede der sechs Episoden von "Back Up" erzählt dabei einen abgeschlossenen Kriminalfall, die Story über die komplexe Beziehung der beiden Protagonistinnen entfaltet sich aber natürlich über die gesamte Staffel. Kein ganz überraschender Plot-Twist: Auch wenn beide zum Start nicht überzeugt sind, dass die Zusammenarbeit funktioniert, erweisen sie sich als gutes Team.

Bei "Back Up" handelt es sich um eine deutsch-neuseeländische Zusammenarbeit, sowohl auf Sender als auch auf Produktionsseite. Während aus Neuseeland die Produktionsfirma Lippy Pictures und Sky New Zealand an Bord sind, produzierte aus Deutschland die Banijay-Tochter MadeFor Film mit. Das ZDF ist nicht nur als Sender dabei, ZDF Studios kümmert sich auch um den weltweiten Vertrieb.

Thomas Robins, der seitens Sky New Zealand die Serie verantwortet, sagt: "Es hat großen Spaß gemacht, das beliebte Buddy-Cop-Genre aus dem Schrank zu holen und ihm einen zeitgemäßen, queeren Twist zu geben". Die Serie sei "eine Mischung aus zwei Teilen Krimi, zwei Teilen Drama und einem Teil, der einfach völlig verrückt ist." Inszeniert wurde "Break Up" von Max Currie und Awanui Simich-Pene nach Drehbüchern von Donna Malane, Paula Boock, Holly Hudson und Annette Tahitahi Fifield. Executive Producer sind Paula Boock und Donna Malane von Lippy, Gunnar Juncken und Katrin Goetter von MadeFor sowie Sebastian Krekeler und Sarah Eichenlaub von ZDF Studios. Für das ZDF zeichnen Claus Wunn und Frank Seyberth als Executive Producer verantwortlich.