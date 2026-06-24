Warner Bros. Discovery hat die Lizenzrechte für die Dramaserie „Tip Toe“ für HBO Max in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein erworben, teilt der Streamer am Mittwoch mit. Start der Serie im deutschsprachigen Raum ist der 13. August mit jeweils einer Folge pro Woche. Hauptdarsteller der fünfteiligen Miniserie sind Alan Cumming („The Traitors“, „Glenrothan“) und David Morrissey („Sherwood“, „Daddy Issues“).

„Tip Toe“ erzählt die Geschichte von Leo und Clive, die seit fast 15 Jahren als Nachbarn in Manchester leben. Doch als sich ihr Leben eigentlich beruhigen sollte, wird die Welt um sie herum zunehmend angespannter. Worte werden zu Waffen, Meinungen radikalisieren sich, und nach und nach werden aus zwei Nachbarn tödliche Feinde – in einem spannungsgeladenen, suburbanen Thriller, der alles infrage stellt, was wir als sicher erachten, so die Darstellung von HBO Max.

In Großbritannien lief die Serie vor wenigen Wochen beim öffentlich-rechtlichen Channel 4, wo einst vor 27 Jahren auch Davis’ erste Serie „Queer as Folk“ Premiere feierte. „Tip Toe“ wurde von der Kritik durchaus positiv besprochen. Zu den Executive Producern gehört u.a. auch Hauptdarsteller Alan Cumming. Regie führte Peter Hoar. Produziert wurde die Serie von Quay Street Productions, einer Tochter von ITV Studios, die auch den interntionalen Vertrieb der Serie verantworten und vergangene Woche auch schon an Starz in den USA verkaufte.