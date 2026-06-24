Beim WDR gab es in den letzten Monaten einige überraschende Personalien, darunter auch beim Politmagazin "Monitor", wo Georg Restle im März nach 14 Jahren an der Spitze die Leitung und Moderation kurzfristig abgab, um zum 1. Juni als Korrespondent für die ARD nach Nairobi zu wechseln. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Restle ist der WDR nun fündig geworden: Vassili Golod übernimmt nicht nur die Leitung der Redaktion, sondern auch die Moderation der Sendung.

Allerdings nicht sofort, sondern erst im Frühjahr 2027, ein genaues Datum nannte der WDR noch nicht. Bis dahin verbleiben Leitung und Moderation in den Händen von Achim Pollmeier, dem langjährigen stellvertretenden Redaktionsleiter des Formats. Golod berichtet derzeit für die ARD noch aus der Ukraine - eine echte Herzensangelegenheit für den Journalisten der 1993 im ukrainischen Charkiw geboren wurde. 2022 ging er als Korrespondent in die Ukraine, ab 2023 baute er dort das neu gegründete ARD-Studio auf. Der 33-Jährige machte schon sein Volontariat beim WDR, war danach ARD-Korrespondent in London und als Reporter, Redakteur und Chef vom Dienst im WDR-Newsroom sowie als Host des Podcasts "Machiavelli – Rap und Politik" tätig.

Golod soll "Monitor" verjüngen und die "digitale Weiterentwicklung" vorantreiben, heißt es in Statements der WDR-Verantwortlichen. WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni sagt: "'Monitor' steht seit Jahrzehnten für hintergründigen und kritischen Journalismus. Wir haben den Anspruch, durch exzellente Recherchen den Mächtigen auf die Finger zu schauen und größere Zusammenhänge herzustellen – immer im Bestreben, die Auswirkungen von Politik auf den Einzelnen aufzuzeigen. Mit Vassili Golod gewinnen wir für die Leitung einen Journalisten, der für seine politischen Einordnungen bei 'Tagesschau' und 'Tagesthemen' genauso bekannt ist wie bei Social Media oder im Podcast. Und der noch dazu seit drei Jahren ein ARD-Auslandsstudio mitten im Krieg führt. Ich freue mich sehr, dass wir seine publizistische Stärke mit einer herausragenden Redaktion zusammenbringen und die digitale Weiterentwicklung von 'Monitor' fortsetzen."

Ingmar Cario, kommissarischer Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, ergänzt: "Vassili Golod ist ein ebenso profilierter wie mutiger Journalist und passt damit bestens zu 'Monitor'. Als einer der herausragenden jungen Journalisten in Deutschland übernimmt er die Verantwortung für eine der bekanntesten Marken im politischen Journalismus. Gemeinsam mit dem Team wird er 'Monitor' weiter konsequent in die digitale Zukunft führen. Unser Ziel ist es, mit exzellenter Recherche und Hintergrund zur eigenständigen Meinungsbildung beizutragen – besonders auch bei den Jüngeren."