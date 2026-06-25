Nitro wird schon bald die Sky-Serie "Der Pass" zeigen. Der Sender beginnt am 23. Juli mit der Ausstrahlung, fortan soll es donnerstags ab 20:15 Uhr Folgen zu sehen geben. Zum Start zeigt Nitro direkt vier Folgen der ersten Staffel, die insgesamt acht Episoden umfasst. Für die Serie mit Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek in den Hauptrollen ist es eine Sender- aber keine Free-TV-Premiere: Die Folgen waren vor vielen Jahren auch schon im ZDF und bei ZDFneo zu sehen.

Dass nun auch Nitro zum Zug kommt und die hochgelobte Serie zeigen kann, ist keine große Überraschung. Sky Deutschland ist erst vor wenigen Wochen durch RTL übernommen worden, seither gab es schon diverse Bemühungen, die Inhalte des einen Unternehmens zum anderen zu bringen - und andersherum. Demnächst feiert etwa auch die Sky-Reality "Diese Ochsenknechts" ihre Free-TV-Premiere bei RTL, nun also auch die nochmalige Free-Verwertung von "Der Pass" bei Nitro.

In der Sky-Serie wird auf einem Grenzstein zwischen Deutschland und Österreich eine Leiche gefunden. Die hoch motivierte Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden und der abgehalfterte Inspektor Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) aus Wien sollen in dem Fall gemeinsam ermitteln. Da meldet sich der Mörder per Audiobotschaften bei der Presse. Der beunruhigende Text, den das Opfer kurz vor seiner Ermordung aufnehmen musste, lässt vermuten, dass die Tat zu einem größeren Plan gehört. Insgesamt wurden drei Staffeln von "Der Pass" produziert.

"Der Pass" wurde von W&B Television und Epo-Film produziert, die Serie hat auch einige Auszeichnungen erhalten. Darunter unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis, die österreichische Romy oder auch die Goldene Kamera sowie den DAfFNE der Deutschen Akademie für Fernsehen.