Schon im vergangenen Jahr hat sich die RTL-Kuppelsendung "Die Bachelors" linear ziemlich schlecht präsentiert. Und das setzte man mit der neuen Staffel in diesem Jahr nahtlos fort, seit dem Start vor rund zwei Wochen sind die Quoten ziemlich enttäuschend. Mittlerweile muss das Format auch gegen die Fußball-WM antreten, was die Sache naturgemäß nicht einfacher macht.

An diesem Mittwoch sahen sich 610.000 Menschen die neueste Folge der Kuppelsendung an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei ziemlich mauen 5,2 Prozent. Das besondere: "Stern TV" steigerte die Reichweite am späten Abend immerhin auf 670.000. Damit stieg der Gesamt-Marktanteil von 3,1 und 5,1 Prozent, in der klassischen Zielgruppe blieb aber auch das Magazin bei nur 5,3 Prozent hängen. Beide Sendungen mussten zeitweise gegen das WM-Spiel zwischen der Schweiz und Kanada ran, das um 21 Uhr angepfiffen wurde und im Ersten zu sehen war.

Die starke WM-Konkurrenz bekam unterdessen auch Sat.1 zu spüren, das den Mittwoch aktuell mit neuen Ausgaben von "Das große Backen - Die Profis" bespielt. 830.000 Menschen sahen in dieser Woche zu, damit ist Sat.1 der reichweitenstärkste Privatsender in der Primetime gewesen. Im Vergleich zur letzten Ausgabe gingen aber fast 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Format auf 5,0 Prozent, auch das war deutlich weniger als in den vergangenen Wochen, wobei es jetzt die erste Ausgabe war, die gegen die WM antreten musste.

Wieder mal ziemlich schlecht lief es für ProSieben: Den Film "Prometheus - Dunkle Zeichen" wollten nur 340.000 Menschen sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 2,0 Prozent. "Bella Italia - Camping auf Deutsch" kam zur gleichen Zeit bei RTLzwei auf 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,6 Prozent. "Dirty Grandpa" kam bei Kabel Eins ebenfalls auf eine Reichweite in Höhe von 410.000, davon waren aber mehr zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass hier 3,5 Prozent drin waren. Vox lag mit mehreren "Bones"-Folgen in der Spitze bei maximal 3,5 Prozent.

Hinweis: In der Überschrift stand anstatt "Stern TV" zunächst "Extra". Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;