Kabel Eins holt in wenigen Wochen "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" mit Peter Giesel zurück, das hat der Sender jetzt angekündigt. Die mittlerweile zwölfte Staffel des Dauerbrenners ist ab dem 16. Juli beim Sender zu sehen, immer donnerstags zur besten Sendezeit gibt’s neue Folgen. "Achtung Abzocke" ersetzt damit die Spielfilme, die bislang auf diesem Sendeplatz zu sehen sind.

Am Konzept hat sich nichts geändert: Peter Giesel und sein Team sind auf der ganzen Welt unterwegs, um Urlaubsbetrügern auf die Schliche zu kommen. Dabei dreht Giesel mit versteckter Kamera und konfrontiert die Täter. In der ersten Ausgabe der neuen Staffel begibt sich Giesel nach Vancouver und Seattle. Hier geht’s dann unter anderem um gefälschte indigene Souvenirs, überlaufene Sehenswürdigkeiten, doppelt kassiertes Trinkgeld und überteuerte Rundflüge.