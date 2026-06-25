Ab dem 13. Juli nimmt ProSieben ein paar Änderungen an seiner Sitcom-Schiene in der Daytime vor und zeigt im Zuge dessen weniger "The Big Bang Theory" und "Two and a half Men". Die beiden Serien waren nachmittags bislang in Dreierpacks zu sehen, die zudem am Vormittag darauf nochmal wiederholt wurden. Nun reduziert man beide Serien wieder auf Doppelfolgen.

Die frei gewordenen Sendezeit füllt man, indem man dafür künftig auch "The Middle" ab etwa 13:10 Uhr in Doppelfolgen statt bislang Einzelepisoden zeigt. Dadurch verschiebt sich der Start von "Young Sheldon" um etwa 30 Minuten auf 14:10 Uhr. Um 14:35 Uhr kommt zusätzlich "2 Broke Girls" ins Programm", das linear zuletzt nur noch samstags zu sehen war. "Two and a half Men" startet dann eine Stunde später als bislang um kurz nach 15 Uhr, für "The Big Bang Theory" geht's kurz nach 16 Uhr los. Die Änderungen spiegeln sich entsprechend auch im Vormittagsprogramm wieder.

Insgesamt ändert sich am Umfang der Sitcom-Schiene somit nichts, sie wird nur etwas weniger stark auf "The Big Bang Theory" und "Two and a half Men" zugeschnitten. Ab 17 Uhr folgt dann wie üblich das Magazin "taff", gefolgt von "Newstime", "Simpsons" und "Galileo".