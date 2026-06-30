ProSiebenSat.1 will sein Streaming-Angebot bei Joyn um Video-Podcasts erweitern. Konkret sollen künftig Formate aus dem Kosmos von Seven.One Audio auf der Plattform veröffentlicht werden, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Zum Start sind bereits mehrere Podcasts verfügbar, darunter "Der Sophie Passmann Podcast", "Schön laut", "Make America Good Again!", "Gysi gegen Guttenberg" und "Sisters in Crime". Weitere Formate sollen in den kommenden Monaten folgen, konkret angekündigt wurde bereits "Kaffee & Kater".

Die Vermarktung der Video-Podcasts bei Joyn übernimmt der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media, der seinen Kunden auf diese Weise "ein noch breiteres Premium-Video-Inventar" bieten will, wie es heißt. Zugleich ist die Rede von einer "engen Verzahnung innerhalb der Gruppe".

© ProSiebenSat.1/Dennis König Photographie Lennart Harendza

Und Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio, erklärte: "Mit diesem Schritt bringen wir die Stärken von Audio auf den großen Screen und machen Inhalte auch visuell erlebbar. Als führender Podcast-Vermarkter mit einem breiten, exklusiven Vermarktungs-Portfolio und unserer Produktionsschmiede Studio Bummens pflegen wir seit Jahren enge, vertrauensvolle Beziehungen zu Hosts und Partnern. Genau diese Nähe ist unser großer Vorteil: Sie ermöglicht es uns, Podcasts jetzt konsequent auch auf Joyn zu bringen."

Video-Podcasts haben in der jüngeren Vergangenheit an Relevanz gewonnen. Inzwischen ist etwa auch Streaming-Platzhirsch Netflix dazu übergangen, erste Formate auf seiner Plattform zu veröffentlichen.