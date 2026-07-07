Schon im vergangenen Jahr hatte RTLzwei eine neue Doku-Reihe über Imbissbetreiber in Aussicht gestellt, beim Screenforce Festival vergangene Woche war das geplante Format ebenfalls Thema. Nun hat der Sender einen Ausstrahlungstermin für "Die Imbisshelden - Voll lecker!" gefunden. Die von SEO Entertainment produzierten Folgen sind ab dem 28. Juli immer dienstags ab 21:15 Uhr zu sehen. Sieben Tage vorab stehen die jeweiligen Ausgaben bei RTL+ zum Abruf bereit.

In dem neuen Format will man den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Einblick in den Arbeitsalltag von verschiedenen Imbissbetreibern geben, sechs von ihnen sind in der ersten Staffel mit dabei. Sie bereiten für ihre Kundinnen und Kunden ausgefallene Döner, klassische Hausmannskost oder auch moderne Streetfood-Gerichte zu. Darüber hinaus sollen die Protagonisten "persönliche Geschichten mit Herz und Humor" liefern.

Teil von "Die Imbisshelden" ist etwa die "Bulettenschmiede" in Hannover, in der Jörg Hausmannskost serviert. Und Jörg hat große Pläne: Der ehemalige LKW-Fahrer träumt vom eigenen Imbiss in Thailand und testet dafür neue Rezepte. In Köln setzt Alex mit seinem "Baron Imbiss-Kult" auf gehobenes Fast Food in Bowl-Form, Social-Media-Präsenz und den Ausbau seines Unternehmens zum Franchise-System. Doch der Weg zum Erfolg ist nicht immer einfach. In Berlin und Niedersachsen begleitet RTLzwei auch die beiden Frauen Randa und Olga, die jeweils einen Imbiss betreiben.

Im Vorprogramm setzt RTLzwei ab dem 28. Juli auf neue Ausgaben von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock". Die "Hartz und herzlich"-Reihe wird auf diesem Sendeplatz aktuell schon wiederholt, kehrt Ende des Monats aber schließlich mit frischen Folgen zurück. Dann geht es erneut um Menschen in Rostock, die am Rande des Existenzminimums leben. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual.