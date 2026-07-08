Überraschendes Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach 27 Jahren wird Oliver Petszokat, vor allem bekannt unter seinem Künstlernamen Oli.P, demnächst wieder in der RTL-Dailysoap zu sehen sein - wenn auch nur in einigen Folgen.

Wie der Kölner Privatsender am Mittwoch mitteilte, steht der Schauspieler und Sänger ab diesem Mittwoch an insgesamt drei Drehtagen am Set der Produktion von UFA Serial Drama in Potsdam-Babelsberg. Geplant iat darüber hinaus auch noch ein Außendreh. "Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte 'GZSZ'-Luft zu schnuppern", sagte Petszokat. "Nach fast drei Jahrzehnten wieder hierzustehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus. Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten."

Petszokat war von 1998 bis 1998 in der Rolle des Ricky Marquardt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Parallel zu seiner Soap-Karriere stürmte er damals auch die Charts. Seine gerappte Coverversion von Herbert Grönemeyers "Flugzeuge im Bauch" wurde erst Anfang des Jahres mit dem siebten Gold-Award ausgezeichnet und steht nun vor vierfacher Platin Auszeichnung.

Ob er nun als gereifter Ricky zurückkehrt oder mit einer völlig neuen Rolle auftaucht, ließ RTL in seiner Mitteilung zunächst offen. Klar ist hingegen, dass die neuen Folgen mit Oliver Petszokat im Herbst bei RTL und RTL+ zu sehen sein werden. Der genaue Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.