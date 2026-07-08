Torsten Amarell verlässt den RBB und wechselt zum SWR, wo er zum 1. August im Unterhaltungsbereich die Leitung der Abteilung "Show & Factual" übernehmen wird. Damit verantwortet er den weiteren Ausbau des nonlinearen Angebotsportfolios ebenso wie die ARD-Federführung für den Eurovision Song Contest, die Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" und Formate wie den "Schlager-Spaß mit Andy Borg" und "Sag die Wahrheit".

Amarell kennt die ARD gut, war er in den vergangenen Jahren doch schon für zahlreiche Anstalten tätig. Zuletzt verantwortete er beim RBB das strategische Programmportfolio, Innovationen und Programmentwicklungen, seit 2020 war er Hauptabteilungsleiter Gesellschaft. Zuvor arbeitete Amarell als Redaktionsleiter Talk & Journalistische Unterhaltung beim MDR und davor als Redaktionsleiter der täglichen NDR-Sendung "DAS!".

© SWR/Patricia Neligan Clemens Bratzler

Amarell selbst erklärte: "Von Andy Borg bis Eurovision Song Contest - der SWR erreicht mit seinen Unterhaltungsangeboten die Menschen generationenübergreifend. Was für ein Schatz! Und ich darf da mitmischen und sogar noch neue Formate für unsere Plattformen entwickeln - das ist nicht nur reizvoll, das fetzt urst und ich freu mich sehr auf meine Kolleginnen und Kollegen."