Tobias Roller übernimmt zum 1. August bei ITV Studios Germany die Position des Head of Digital, das hat die Produktionsfirma unter der Leitung von Christiane Ruff jetzt angekündigt. In seiner neuen Funktion soll Roller den Ausbau der Digital-first-Produktionen bei ITV Studios Germany vorantreiben. Dabei verantwortet er den strategischen Ausbau des Digitalbereichs sowie die Entwicklung innovativer Formate, Creator-getriebener Inhalte und plattformübergreifender Content-Strategien in Zusammenarbeit mit Zoo 55 und Studio 55, den globalen Digital-Initiativen von ITV Studios.

Roller arbeitet schon seit rund zwei Jahren bei ITV Studios Germany, so war er unter anderem an der Entwicklung von "Julia vs. Joey" (funk) und "7 Tage Date in der Box" (Joyn) beteiligt und verantwortete als Development Producer digitale Extensions sowie Content-Strategien für verschiedene Entertainment-Marken. Vor seiner Zeit bei der Produktionsfirma arbeitete er beispielsweise für We Are Era und Mediakraft.

Mit der Ernennung von Roller zum Head of Digital trage man der wachsenden Bedeutung digitaler Inhalte, Communities und neuer Plattformen im Entertainment-Markt Rechnung, heißt es von ITV Studios Germany. Die Produktionsfirma hat angekündigt, die eigenen digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln und nationale wie internationale Formatmarken durch Creator- und Community-getriebene Inhalte zu stärken. Parallel dazu soll das Digital-Team weiter ausgebaut werden.

Christiane Ruff, Geschäftsführerin von ITV Studios Germany, sagt: "Mit der Stärkung unseres Digitalbereichs investieren wir gezielt in die Zukunft der Content-Entwicklung. Tobias hat unser digitales Profil in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und wird diesen Bereich mit seiner langjährigen Erfahrung entscheidend weiterentwickeln." Und Mike Timmermann, Creative Director bei ITV Studios Germany, ergänzt: "Tobi ist für mich die perfekte Besetzung als Head of Digital. Er verbindet kreative Ideen mit einem ausgeprägten Gespür für digitale Inhalte und ist ein absoluter Teamplayer. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viele starke Projekte auf den Weg bringen werden."