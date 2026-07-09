Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft bekanntlich frühzeitig ausgeschieden. Auf den Nachwuchs ist allerdings Verlasse: Bei den derzeit laufenden U19-Europameisterschaften stehen sowohl die Juniorinnen als auch die Junioren im Finale - in beiden Endspielen treffen die Mannschaften auf Spanien.

Zu sehen sind die Begegnungen nun kurzerhand auch im Free-TV: Wie jetzt bekannt wurde, wird der RTL-Spartensender Nitro am Freitag ab 17:30 Uhr das Finale der U19-Juniorinnen übertragen. Einen Tag gibt es auch das Endspiel der U19-Junioren zu sehen - dann sogar im Programm von RTL. Der Privatsender beginnt um 19:30 Uhr mit der Live-Übertragung, der Anstoß erfolgt eine halbe Stunde später. RTL baut damit gewissermaßen die Rampe zum WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England, das am Samstag um 23:00 Uhr angepfiffen, aber nicht im Free-TV zu sehen sein wird. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen hier bei MagentaTV.

"Deutschland im Finale gegen Spanien - das hätten wir uns auch für die WM gewünscht", sagte Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL Deutschland. "Aber so können wir alle die nächste Generation der Nationalmannschaft zum Sieg jubeln - Kloppos zukünftiges Team bei RTL und die Juniorinnen bei Nitro!"

Als Moderator der Nitro-Übertragung fungiert Marcel Klein. Amanda Reiners kommentiert die Partie, Vanessa Martini begleitet das Finale als Expertin. Bei RTL übernimmt am Samstag derweil Florian König die Moderation. René Langhoff kommentiert das Finale, Sebastian Rode ordnet das Spiel als Experte ein.