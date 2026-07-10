Vor rund 80 Jahren wurde Nordrhein-Westfalen gegründet. Das WDR Fernsehen nimmt das zum Anlass, um Ende Juli eine große Sommer-Party zu schmeißen. So sendet man am Samstag, den 25. Juli, ab 20:15 Uhr eine Live-"Lokalzeit" mit dem Titelzusatz: "WDR Sommer-Party". Direkt am Rheinufer von Duisburg führen Anne Willmes (Leiterin Studio Siegen) und Moderator Sven Kroll ("Hier und heute") durch einen Abend, für den der Sender Musik, regionale Unterhaltung und Mitmachaktionen in Aussicht gestellt hat.

Im Rahmen der Show ist der WDR auch auf der Suche nach dem "NRW Sommer Champion 2026". Und jeder, der das werden will, kann sich ab sofort beim Sender bewerben. Einzelpersonen sowie Teams mit bis zu drei Personen können sich über eine erfolgreiche Teilnahme beim Quiz "Spiel für deine Region!" auf der entsprechenden WDR-Webseite bewerben und mit Glück gegeneinander antreten.

In der Live-Show sollen außerdem die Ergebnisse des NRW-Votings "Welche sind die schönsten Ausflugsziele im Westen?" bekannt gegeben werden. Als musikalische Acts haben sich die Sängerin LOI und der Musiker After Cooking aus Aachen angekündigt.

Anne Willmes sagt zur Sommer-Party: "Das ist die volle Packung Sommer im Westen – und noch dazu die schönsten Orte in NRW in einer Sendung – also der perfekte Urlaubsabend! Ich freue mich auf gute Musik, viel Action und darauf, unsere Zuschauer live zu treffen." Sven Kroll ergänzt: "Das wird eine echt schöne Show mit tollen Gästen, Spielen und dann noch mitten im Ruhrpott mit den besten Zuschauern überhaupt. Das wird meine erste Samstag-Abend-Show und Anne Willmes und ich haben richtig Bock auf das, was da kommt."