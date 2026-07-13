Der Content-Creator und Bestsellerautor Tahsim Durgun dreht zusammen mit dem WDR eine Comedy-Reportagereihe für die ARD-Mediathek. Unter dem Titel "Deutschland, ich küss' dein Herz" begibt er sich zusammen mit einer kurdischen Tante, die stellvertretend für die Generation von Tahsims Mutter stehen soll, auf eine "ultimative Deutschlandreise". Der WDR spricht von einem "Roadtrip zwischen Hochkultur und Hobby Horsing, Bauernhof und Ballermann", bei dem Durgun feststellt, dass Deutschland ein vielseitiges Land ist,, "aber auch ein Land voller Widersprüche".

Insgesamt umfasst die Reihe, hinter der die Produktionsfirma btf steht, sechs Folgen, die ab dem 3. September zum Streamen bereitstehen. Geplant ist aber auch eine lineare Ausstrahlung: So sind im Ersten am 3. und 10. September jeweils zwei Folgen um 23:50 Uhr zu sehen. Die Doppelfolgen werden darüber hinaus ab dem 25. September freitags nach dem "Kölner Treff" im WDR Fernsehen und schon um 21:00 Uhr beim Spartensender One gezeigt. Eine Verbindung zwischen Tahsim Durgun und dem WDR besteht schon länger: So produziert die junge WDR-Welle 1Live mit ihm in Kooperation mit funk auch "Tahsims Interview-Format" für Social Media.

Nun geht er also auf Deutschlandreise, auf der es auch zu Begegnungen mit prominente Gästen wie Herbert Grönemeyer, Klaas Heufer-Umlauf, Kurt Krömer, Edin Hasanović oder Laura Larsson kommt. "Dieses Format und diese Reise haben zwei Häkchen auf meiner Bucket List gesetzt: Ich selbst habe mal endlich mehr reisen und alle Ecken und Kanten dieses Landes kennenlernen dürfen und ich habe die Chance bekommen, eine Hommage an Menschen wie meine Mutter auszudrücken", so Tahsim Durgun. "Es war eine der lustigsten und aufregendsten Zeiten meines Lebens. Ach, und die Knödel in Bayern sind wirklich die besten."

WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn sagt: "Tahsim Durgun stellt in seiner ganz besonderen, humorvollen Reise Deutschland vor - mit all seinen Gegensätzen, kulturellen Eigenarten und interessanten Menschen. Er zeigt auf seinem verrückten Roadtrip, wie verbindend es ist, unser Land aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem erfolgreichen Autor und Creator zusammen dieses Format auf den Weg gebracht haben." Viel Lob kommt auch von 1Live-Programmchefin Schiwa Schlei. "Tahsims Comedy ist einzigartig und trifft den Nerv einer jungen, vielfältigen Zielgruppe", sagt sie.