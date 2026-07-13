Nitro hat neue Details zur kommenden #SchleFaz-Staffel verraten, die ab dem 30. Oktober wie gehabt beim Sender zu sehen sein wird. Insgesamt acht schlechte Filme wird man in gewohnter Manie zeigen, mit dabei sind auch wieder Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Den Auftakt in die neue Staffel bildet jedoch ein Live-Abend in Berlin: Am 3. Oktober laden Kalkofe und Rütten einige Fans der Reihe in den Ernst-Reuter-Saal der Hauptstadt ein.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen an diesem Abend gemeinsam mit den Hosts den RTL-Film "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit", der 1997 erstmals zu sehen war. Nitro spricht jetzt von einer "Weltpremiere", weil der Film am 3. Oktober erstmals in der "ultimativen #SchleFaz-Version" zu sehen sein wird. Der Sender verspricht nicht nur eine Live-Moderation, sondern auch "exklusive Hintergrundgeschichten, kultige Kommentare und jede Menge Selfie-Action".

Als Stargast hat sich außerdem Dietmar Wunder angekündigt, der als deutsche Stimme von Geisterjäger John Sinclair, James Bond und zahlreichen internationalen Hollywood-Stars zu den bekanntesten Synchronsprechern Deutschlands zählt. Gemeinsam mit Kalkofe und Rütten spricht er an dem Abend über Dämonen, Dialoge, Synchronkunst und eben den Film, den es zu sehen gibt.

Nach der Premiere im Jahr 1997 ist "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" nun fast 30 Jahre lang nicht mehr im Fernsehen gezeigt worden. Auch die neue Staffel von #SchleFaz wird von Kalk TV produziert, Produzenten sind Oliver Kalkofe und Jörg Strombach. Regisseurin ist Jana König.