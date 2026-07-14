Im ARD-Studio Tel Aviv steht ein personeller Wechsel an, der für viel Aufmerksamkeit sorgen dürfte: Nach fünf Jahren in dieser Position hört Sophie von der Tann als Nahost-Korrespondentin auf, ihre Nachfolgerin wird Pia Steckelbach. Während von der Tann Ende Juli nach Deutschland zum BR zurückkehren wird, übernimmt Steckelbach den Posten im Studio in Tel Aviv zum 1. September. Bereits seit 2023 gehört Pia Steckelbach vor Ort zum Team.

Für Sophie von der Tann endet damit eine sehr intensive Zeit: Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der darauffolgende Krieg haben die Region wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Die ARD-Journalistin wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises, dem Blauen Panther und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Auf der anderen Seite gab es auch Kritik, allen voran von israelische Seite, an einer angeblich einseitigen Berichterstattung.

Wohl auch deshalb betont der Bayerische Rundfunk jetzt extra, dass es sich beim Wechsel im Studio Tel Aviv um einen turnusmäßigen Wechsel handelt. Wie bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten üblich endet auch in diesem Fall die Entsendezeit nach fünf Jahren. Und der Sender plant weiter fest mit Sophia von der Tann: Aufbauend auf ihrer Reichweite gerade bei jüngeren Zielgruppen seien neue Auslandsformate mit der Journalistin in der Planungs- und Entwicklungsphase, heißt es vom BR. "Auch über Social Media wird sie als profiliertes Gesicht für Auslandsthemen weiter präsent sein."

Sophie von der Tann sagt: "Mein Dank gilt dem ARD-Team im Studio Tel Aviv, besonders den lokalen Kolleginnen und Kollegen. Ohne ihre Expertise und ihren unermüdlichen Einsatz - auch unter Lebensgefahr - wäre unsere Berichterstattung aus Israel, dem Westjordanland und Gaza gar nicht möglich. Ich freue mich, in neuen multimedialen Formaten aus dem Ausland zu berichten und mit Pia Steckelbach eine fachkundige und erfahrene Kollegin als Nachfolgerin in Tel Aviv zu haben."

BR-Chefredakteur Christian Nitsche ergänzt: "Seit Jahren ist Sophie von der Tann ein prägendes Gesicht in der Nahost-Berichterstattung der ARD. Ihre präzise Arbeit wurde mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet, ein Millionenpublikum schätzt die besondere Authentizität, die sie in jeder Lage hat. Ihr und dem gesamten ARD-Team hat der Krieg viel abgefordert. Sophie von der Tann hat als Korrespondentin viel Mut bewiesen. Sie hat die immerwährende Bereitschaft, für das Publikum da zu sein - auch in Gefahrensituationen. Mit Pia Steckelbach haben wir bald eine erstklassige Nachfolgerin. Sie kennt das komplexe Berichterstattungsgebiet und das ARD-Team schon lange und bringt alles mit, was für die anspruchsvolle Aufgabe notwendig ist. Ich freue mich auf ihren Start im Herbst."

Pia Steckelbach lebt seit über sechs Jahren in Israel und spricht fließend Hebräisch und Arabisch. Für das ARD-Studio Tel Aviv arbeitet sie seit Herbst 2023. In dieser Zeit hat sie neben Recherchen und Interviews für verschiedene ARD-Formate nach BR-Angaben auch eigene Beiträge und Live-Schalten übernommen. Bevor sie zur ARD stieß, war Pia Steckelbach zwei Jahre lang als Korrespondentin für den internationalen Nachrichtensender i24NEWS mit Sitz in Tel Aviv tätig und berichtete unter anderem über das verheerende Erdbeben in der Türkei Anfang 2023.

"Ich freue mich sehr, mich im Studio Tel Aviv jetzt auch als Korrespondentin einbringen zu können. Aus dieser hochkomplexen Region zu berichten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Meine langjährige Erfahrung vor Ort bildet dafür eine wichtige Grundlage", sagt Pia Steckelbach über ihren neuen Job.